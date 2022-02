Calciomercato Roma, scambio con la Juventus | “Addio” al pupillo di Mou

Calciomercato Roma, gli intrecci con la Juventus non sono finiti qui: lo scambio con i bianconeri che potrebbe far saltare il banco.

Nelle ore immediatamente precedenti al gong definitivo che ha sancito la chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, sia la Roma che la Juventus hanno provato a tastare il terreno alla ricerca di una ghiotta possibilità last minute per rinforzare il proprio centrocampo.

E pensare che proprio in quegli istanti la “Vecchia Signora” era in procinto di ufficializzare Denis Zakaria, vecchio pallino di Tiago Pinto, per il quale Cherubini è riuscito ad anticipare la concorrenza grazie alla partenza di Rodrigo Bentancur, sbarcato alla corte di Antonio Conte. Sempre dalla Premier, sono arrivate offerte importanti per Arthur, con il brasiliano che, però, è rimasto a Torino per la volontà di Allegri di continuare a puntare su di lui.

L’ex Barça, però, non rappresenta un perno imprescindibile dello scacchiere tattico del tecnico livornese, e la sensazione è che, laddove dovesse arrivare un’offerta allettante, la Juve potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di lasciarlo partire.

Calciomercato Roma, scambio con la Juve: Xhaka sul piatto

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, da non escludere un ritorno di fiamma dei Gunners per il play maker dell’estate a giugno. A quel punto, però, Cherubini potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa con i londinesi provando a scambiare il cartellino di Arthur con quello di Granit Xhaka che – seguito anche dalla Roma – piace e non poco alla Juventus, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per l’elvetico già l’estate scorsa, ma senza affondare il colpo. Chiaramente si tratta soltanto di un’idea, ma è comunque una traccia da monitorare nel corso dei prossimi mesi, quando il pressing di “Madama” potrebbe stravolgere le carte in tavola anche per Niccolò Zaniolo, dichiarato non incedibile dallo stesso Tiago Pinto.