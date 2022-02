Calciomercato Roma, ribaltone immediato: così è saltato tutto

Calciomercato Roma, il sempre più probabile ribaltone estivo ha scompaginato i piani in casa giallorossa. Cosa è successo.

Negli occhi abbiamo ancora una sessione invernale al cardiopalma, che ha regalato tante sorprese e colpi di scena inimmaginabili a pochi minuti dal gong, e che nel complesso è servita alla Roma per puntellare dei limiti strutturali che la compagine di Mourinho si portava dietro come una spada di Damocle.

Sebbene non sia arrivato con un colpo di coda finale un altro centrocampista, che nelle idee di Pinto avrebbe dovuto sostituire Amadou Diawara, l’acquisto di Sergio Oliveira è stato comunque un upgrade, sebbene la Roma abbia fino all’ultimo continuato a tastare il terreno per l’acquisto del giovane centrocampista del Marsiglia, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Il gioiello transalpino, infatti, che ha dichiarato pubblicamente di non voler prolungare la sua esperienza in Provenza, fa gola a tanti club di Premier League, tra cui il Manchester United, che però ha dovuto tirare i remi in barca per una motivazione squisitamente “tecnica”.

Calciomercato Roma, no dello United per Kamara: ecco perché

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ai Red Devils erano stato proposti Kamara, Alvarez e Zakaria, ma alla fine il club di Manchester non ha potuto affondare il colpo dal momento che aspetta di capire quale sarà la prossima guida tecnica che penderà le redini di Rangnick. La sensazione che in estate si possano creare le premesse per un nuovo avvicendamento in panchina è tangibile, e questo è il motivo per il quale, ad esempio, le cessioni di Van De Beek e Martial si sono materializzate in prestito, e non a titolo definitivo. Tutto rimandato alla prossima estate: ciò ha permesso, ad esempio, alla Juventus di irrompere nella trattativa per Zakaria.