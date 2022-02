Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | “Futuro segnato”

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo continua a tenere banco: la rivelazione a CMIT TV sul possibile addio del fuoriclasse.

Come un fulmine a ciel sereno, l’attenzione mediatica – una volta chiusa una sessione invernale di calciomercato che ha regalato tante sorprese e colpi inaspettati – è stata catalizzata spasmodicamente dal futuro di Nicolò Zaniolo, sul quale avrebbe messo gli occhi la Juventus.

La volontà della Roma è quella di continuare a puntare su di lui: del resto, quella del rinnovo del contratto del gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter è una delle priorità di Tiago Pinto che, se da un lato ha ammesso ufficialmente di non poter mettere la mano sul fuoco sull’eventuale permanenza del ragazzo, sta comunque lavorando per gettare basi importanti in vista di una sua permanenza nella Capitale. Se questo basterà, non è dato saperlo: molto dipenderà dall’eventuale offerta con la quale la Juve cercherà di stuzzicare i giallorossi, che al momento non hanno fatto nessuna cifra: l’estate è ancora lontana, e i fattori in ballo sono tanto, così come la posta in gioco. La “Gazzetta dello Sport” stamani ha parlato di una valutazione di almeno 50 milioni di euro, ma nulla vieta che, con una seconda parte di stagione in linea con il suo talento straripante, non si possa arrivare a cifre vertiginose.

Calciomercato Roma, l’ombra della Juve su Zaniolo | Le ultime

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, Fabio Bergomi ha esternato il suo punto di vista in merito al polverone mediatico legato al futuro di Zaniolo, “indirizzando” il calciatore sui binari bianconeri. Ecco le sue parole: “La storia di Zaniolo e della sua famiglia è bianconero: è sempre stato un tifoso della Juventus, e nonostante il suo passaggio alla Roma, non può che finire così. Mourinho ha un grande limite: non gli piacciono i giovani, infatti chiamava Santon “bambino”. A lui piace lavorare con giocatore formati, vuole avere a che fare con degli uomini e spronarli a vincere.”