Calciomercato Roma, nuovo incontro per Zaniolo | Data già fissata

Calciomercato Roma, spuntano importanti aggiornamenti circa la questione legata a Nicolò Zaniolo.

Il numero 22, per l’ennesima volta, ha catalizzato grande attenzione mediatica. Questa volta, però, i motivi non sono da ricercarsi in qualche infelice uscita social o in voci di gossip. L’ex Inter in questi mesi ha dimostrato di essere maturato molto da questo punto di vista, rivalutando il suo rapporto con Instagram e portando quasi allo zero il rischio di suscitare clamore o discussioni a causa delle proprie pubblicazioni.

Più volte, come ricorderete, era invece accaduto in passato quando, anche nei momenti di grande difficoltà di Nicolò, non pochi commentavano le vicende squisitamente personali legate a relazioni o alterchi con fidanzate ed ex, normalissime per un giovanissimo come lui ma assumenti sovente una cifra stigmatizzante nei suoi confronti.

Tornando al presente, come si diceva, Zaniolo è finito nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta in seguito alle dichiarazioni di Tiago Pinto legate alla sua situazione contrattuale. Come si sia esposto il gm in occasione della conferenza stampa di fine mercato è ormai noto a tutti, così come altrettanto risaputo è l’interesse e l’eco avuta dalla vicenda in casa Juventus e non solo.

Calciomercato Roma, nuovo incontro con Zaniolo: gli ultimi aggiornamenti

Vi abbiamo in questi giorni raccontato del forte interesse nato tra le fila del Milan e della stessa Vecchia Signora per il numero 22. Recentemente, inoltre, è emerso della provocazione che la Roma potrebbe lanciare alla dirigenza torinese per bastire una trattativa che al momento pare destinata a far discutere non poco la prossima estate.

Le voci sono insomma tante e molte di queste sono state da noi resocontate in questi primissimi giorni di febbraio. Nel trambusto mediatico emerge però un aspetto non affatto sottovalutabile e riferito da Calciomercato.it, in seguito alle informazioni da loro raccolte. Stando a quanto si legge sul loro sito, infatti, entro la fine del corrente mese è previsto un nuovo contatto con l’entourage di Zaniolo. Una sorta di promessa informale di sedersi nuovamente a discutere per provare quantomeno a limare il gap tra due parti al momento lontane.

Da un lato c’è chi, nonostante i due infortuni, è consapevole del proprio valore e chiede un prolungamento di contratto con adeguamento. Dall’altro c’è una società che ha ben altre urgenze in questa fase e che non sembra interessata ad attenzionare uno scenario legato ad un giocatore dall’indiscutibile valore ma che andrà in scadenza fra ben due anni e che è stato già accontentato in passato.