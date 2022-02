Calciomercato Roma, colpaccio a zero in Inghilterra | Pinto sfida il Milan

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci circa la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate. Questa la situazione.

La campagna acquisti invernale si è conclusa da poco più di 48 ore ma ciò non ha silenziato voci e interessi circa uno degli aspetti più amati e al contempo odiati del mondo calcistico, quello del calciomercato. La Roma ha concluso la propria campagna acquisti con due nuovi approdi e con la consapevolezza di essersi liberata di gran parte degli esuberi presenti in squadra.

Il percorso epurativo, iniziato seriamente e con grande attenzione la scorsa estate, proseguirà certamente il prossimo giugno. Quando Pinto sarà cioè chiamato ad allontanare chi, come Diawara, non sia partito a gennaio e a piazzare i diversi giovani monitorati e studiati da Mourinho in questa sua prima annata giallorossa.

Diversi ragazzi sono rimasti, nella speranza di poter tornare utili quando il calendario inizierà a infittirsi ma al contempo con la consapevolezza che la prossima estate potrebbero approdare in nuove realtà in prestito alfine di ottenere maggiore minutaggio e crescere lontano dal Tevere.

Ciò di cui vi stiamo per parlare interessa però una possibile operazione in entrata coinvolgente proprio un giovanissimo, il cui futuro, dopo essere stato a un passo dalla firma in Premier, potrebbe tingersi proprio di giallorosso.

Calciomercato Roma, duello con il Milan per Fabio Carvalho

Ci riferiamo a quanto riportato da SerieBNews circa la situazione di Fabio Carvalho. Il trequartista classe 2002 ha in questa stagione totalizzato 7 reti e 4 assist in 18 presenze con la maglia del Fulham. La sua ascesa dalla cadetteria alla Premier, come detto, è stata rasentata nelle ultime settimane, quando al club di Championship è giunta un’offerta di 5 milioni di euro da parte del Liverpool.

La proposta è stata declinata, nonostante Cavalho sia a scadenza contrattuale quest’estate. Ciò ha catalizzato l’attenzione di plurimi club europei, già da tempo sulle sue tracce dopo averne ammirato qualità e caratteristiche. Tra le varie, si segnala proprio la Roma che, insieme al Milan, è interessata al numero 28. Molto probabile, quindi, la nascita di una vera e propria contesa tra Maldini e Tiago Pinto.