Calciomercato Roma, tentativo disperato | Doppia pista deluxe

Calciomercato Roma, dalla Francia trapelano importanti indiscrezioni: scontro totale tra due top club. Le ultime.

Uno dei nomi che hanno stuzzicato maggiormente le fantasie della Roma nella finestra invernale di calciomercato appena chiusasi, è stato sicuramente Boubacar Kamara, dal momento che il giovane centrocampista classe ’99 ha espresso a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria, con l’intento di approdare in un contesto maggiormente probante.

Secondo quanto riportato dalla Francia, però, e più nello specifico da Football Club de Marseille.fr, Longoria sta cercando di convincerlo in tutti i modi a restare in Provenza: tentativi che, però, salvo clamorosi di scena, dovrebbero concludersi in un nulla di fatto, dal momento che fin qui il ragazzo è apparso assolutamente inamovibile nella sua decisione di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022. Come evidenziato da “Marca“, l’Atletico Madrid ha provato in tutti i modi a convincere il club transalpino a lasciarlo partire anzitempo, mettendo sul piatto 5 milioni di euro più bonus, cifra, però, ritenuta insufficiente. A questo punto – salvo una clamorosa irruzione della Roma – scenario che foot01.com non esclude a prescindere – sembrano essere due i club più vicini all’acquisto di Kamara.

Calciomercato Roma, “addio” Kamara: United e Bayern in pole

Come sottolineato dalla fonte d’Oltralpe sopra citata, il Bayern Monaco e il Manchester United sono pronte a darsi battaglia per Kamara. I bavaresi sono alla ricerca di un degno sostituto di Tolisso, con il quale per adesso non è stato trovato un accordo per il rinnovo, mentre i “Red Devils” aspettano di capire con precisione quale sarà la prossima guida tecnica, dal momento che il destino di Rangnick sembrerebbe essere segnato a quello di mero “traghettatore”. Staremo a vedere se Tiago Pinto riuscirà a trovarsi gli spazi di manovra giusti per provare a far saltare il banco, in uno scenario che comunque si preannuncia piuttosto complicato per la Roma.