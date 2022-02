Le attenzioni del calciomercato continuano a concentrarsi su Nicolò Zaniolo. La Juve non ha intenzione di mollare per il talento della Roma.

Non accennano a placarsi le voci che insistono con la Juve in pressing per Zaniolo. Un vero e proprio tiro al bersaglio sugli equilibri di calciomercato della Roma e dei bianconeri. Ora arriva il nuovo annuncio che ridisegna il piano per strappare il numero 22 alla corte di Josè Mourinho. Ecco la nuova strategia per la squadra di Massimiliano Allegri.

Alla vigilia dell’atteso ritorno in campo in casa Roma c’è un nuovo annuncio che scuote i tifosi sulla questione Zaniolo. Domani pomeriggio i giallorossi apriranno le danze in Serie A, contro il Genoa all’Olimpico nell’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Per forza di cose tante attenzioni saranno focalizzate su Nicolò Zaniolo, secondo le cronache di mercato sempre più nel mirino della Juventus. Ora spunta un nuovo scenario – tratteggiato da Leggo Milano – cambia il piano dei bianconeri per mettere le mani sul numero 22 della Roma. I bianconeri sono stati mattatori del calciomercato invernale in Serie A e Allegri sembra averci preso gusto.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo | C’è l’incontro

Nuovo piano bianconero per l’assalto a Zaniolo. Secondo l’edizione milanese di Leggo la dirigenza juventina sta studiando una nuova strategia per l’affondo decisivo. La società bianconera avrebbe riallacciato i rapporti con il procuratore del calciatore, il 22 giallorosso potrebbe essere stato designato come l’erede naturale di Paulo Dybala. Il quotidiano si sbilancia anche sulle cifre, parlando di un cartellino da 50 milioni di euro, insistendo con la pista McKennie, profilo gradito alla Roma secondo il giornale. Una nuova conferma su una pista di mercato che fa storcere il naso a tanti tifosi della Roma, malgrado la realtà dei fatti sia ben lontana da quanto diverse testate riportano dalle parole di Pinto in poi: come la nostra redazione vi aveva raccontato ieri, il caso Zaniolo non esiste al momento.