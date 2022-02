Calciomercato Roma, Tiago Pinto e quelle “bugie” | La conferma ufficiale

Il calciatore è stato a lungo al centro delle notizie di calciomercato invernale della Roma, ma lo scoop ufficiale smentisce tutto

Il calciomercato invernale si è chiuso da pochi giorni, ma continuano le rivelazioni. Le prime sono arrivate proprio dal protagonista principale delle trattative della Roma, Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva giallorossa, nella conferenza stampa organizzata per fare il punto sull’operato, ha parlato dei giocatori accostati al club. Pinto ha smentito diverse trattative che vedevano calciatori nel suo mirino, quando, invece, non era vero. Una rivelazione importante da parte del gm, che, però, ha indicato come questo discorso non possa essere applicato a Zakaria.

Il centrocampista svizzero, neoacquisto della Juventus, è stato corteggiato dalla Roma, ma poi la trattativa non si è conclusa. Nella stessa conferenza stampa, poi, Tiago Pinto ha risposto a una domanda importante su Nicolò Zaniolo, che ha dato il via al chiacchiericcio. Il general manager ha risposto con sincerità e trasparenza alla sicurezza di trattenere il numero 22 giallorosso alla Roma. Una mossa giusta, ma un po’ ingenua, dato che in molti si sono divertiti ad accostare la situazione di Zaniolo a quelle di Brozovic, Cuadrado e Dybala, in un esercizio degno dei migliori artisti astratti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, comunicato ufficiale | Ceduto in prestito

Calciomercato Roma, Capozucca conferma: “I giallorossi non hanno mai chiesto Nandez”

A confermare le smentite di Tiago Pinto ci ha pensato Stefano Capozucca, il direttore sportivo del Cagliari. Nei giorni scorsi sono stati diversi i rumors che hanno visto Nahitan Nandez in orbita Roma, smentiti poi da Pinto in conferenza. Il ds dei rossoblù, in un’intervista di oggi a L’Unione Sarda ha confermato le parole del general manager. “È stato Nandez a non voler accettare la Juve. Roma? Non ce lo hanno mai chiesto“. Così Capozucca ha raccontato della trattativa che per molto tempo sembrava fosse in piedi tra le due società e che, invece, era solamente una bugia.