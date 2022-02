Calciomercato Roma, comunicato ufficiale | Ceduto in prestito

L’esterno d’attacco della Roma è stato ceduto a titolo temporaneo dopo la chiusura della finestra invernale del calciomercato

Continuano i movimenti di calciomercato della Roma. Nonostante la chiusura della finestra invernale in Italia, in atre nazioni europee questo è ancora aperto, anche se ali sgoccioli. I giallorossi hanno potuto finalizzare, così, un’altra cessione a titolo temporaneo fino alla fine della stagione. A gennaio, Tiago Pinto ha concluso diverse trattative che possono rendere soddisfatto il general manager della Roma. Innanzitutto, nelle prime settimane sono arrivati Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, che hanno mostrato subito un buon impatto. I due approdano nella Capitale in prestito, rispettivamente da Arsenal e Porto, per colmare le lacune individuate da Mourinho.

In uscita, invece, sono stati sistemati quasi tutti quei giocatori che con José Mourinho non avevano spazio e non facevano parte del progetto. I minuti accumulati da questi giocatori in tutte le competizioni sono stati pochi e per questo si è deciso di venderlo. A lasciare la Roma sono stati Bryan Reynolds, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Robin Olsen. Tutti questi hanno lasciato Trigoria a titolo temporaneo, tranne per il portiere svedese che era già in prestito in Premier League. A titolo definitivo, invece, ha salutato la Capitale Riccardo Ciervo, ceduto al Sassuolo negli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Roma, Providence in prestito all’Estoril

Dopo tutte queste cessioni, oggi è arrivato il comunicato ufficiale di un altro trasferimento. La Roma, infatti, ha annunciato di aver ceduto in prestito all’Estoril Ruben Providence. L’attaccante della Primavera di Alberto De Rossi era già in prestito al Club Brugges. Il club ha deciso di risolvere l’accordo con i belgi per poter girare l’esterno in Spagna. Providence, arriva a Roma nel 2019 dal Paris Saint-Germain, dove ha giocato nelle giovanili per circa 5 anni.