Calciomercato Roma, bomba Dybala | L’annuncio di Tuttosport

Calciomercato Roma, spuntano interessantissimi aggiornamenti circa uno scenario di cui si era parlato nelle scorse settimane, affievolendosi poi nel tempo.

La campagna acquisti si è da poco conclusa, permettendo di distinguere squadre molto attive, come Genoa e Juventus, da quelle che, come la Roma, abbiano invece operato con intelligenza e in modo calibrato. Non poche poi le delusioni come evidenziato dal malumore nato, per fare qualche esempio, in casa Lazio, Napoli o Milan.

Gli ultimi giorni capitolini sono stati monopolizzati mediaticamente dalla vicenda Zaniolo, corroborata, più che dalla sua situazione contrattuale, dalla risposta di Tiago Pinto, ormai nota a tutti. C’è molta curiosità per quella che sarà la reazione in campo del 22 e, ancora, dell’eventuale atteggiamento di Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa.

Nelle prossime settimane, però, non poche voci potrebbero interessare anche i movimenti in entrata che Pinto sembra voler attenzionare in primavera prima di affondare il colpo decisivo la prossima estate. Tra i vari, spunta sicuramente anche quello legato a Paulo Dybala. Accostato anche ai giallorossi dopo l’incrinatura dei rapporti con Arrivabene e colleghi, riportiamo di seguito l’ultimo aggiornamento a riguardo.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Paulo Dybala

La Joya fino a qualche tempo fa sembrava pronto a mettere nero su bianco e firmare un contratto che lo avrebbe verosimilmente legato alla Juventus fino alla fine della sua carriera. In seguito alle dichiarazioni di Arrivabene a gennaio e al mancato assecondamento delle pretese del numero 10, la situazione si è complicata e pare destinata ad infiammare i prossimi mesi di mercato.

Al netto dei limiti, soprattutto fisici, dell’argentino, questi ha dimostrato di essere un giocatore superiore alla media e un suo ingaggio rappresenterebbe un gran colpo per qualsiasi squadra. Se a ciò si aggiunge che la sua situazione contrattuale, che permette attualmente di poterlo tesserare a parametro zero, si comprende molto bene facilmente il perché il suo nome sia finito sulla wish list di molte società.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, in particolare, Paulo avrebbe ancora intenzione di restare alla Juve, soprattutto dopo i grandi barlumi di speranza arrivati in seguito agli acquisti di gennaio. Non è assolutamente da escludersi però una sua sortita. Dybala si è detto disposto a valutare progetti che lo facciano sentire importante. Tra i tanti, si segnala quello dell’Inter “ma attenzione anche alla Roma“, si legge sulle colonne del quotidiano piemontese.