Roma-Genoa, è UFFICIALE | Tre assenze pesanti

Roma-Genoa, a seguire l’elenco dei convocati liguri per la sfida di domani pomeriggio. Queste le ultime novità.

Dopo le due lunghe settimane di pausa, il campionato è prossimo alla ripresa e all’inizio di una delle parentesi destinate ad essere tra le più importanti della stagione tutta, forse decisiva. Si entrerà infatti nel cuore della Coppa Nazionale e delle manifestazioni europee e, soprattutto, sarà possibile valutare l’apporto dei nuovi colpi arrivati nel mese di gennaio.

Se molte squadre hanno deluso le aspettative, tante altre hanno operato in modo concreto e con la consapevolezza di dover ricorrere a numerosi cambiamenti per poter raggiungere i propri obiettivi e, soprattutto, sovvertire la tendenza della prima parte di stagione. In casa giallorossa non si è assistito ad una vera e propria rivoluzione ma ad una prassi volta a suggellare la rosa e intervenire laddove ve ne fosse più urgenza.

Molto più importanti, invece, i cambiamenti in altre piazze, Genova, sponda rossoblù, e Torino, sponda bianconera, su tutte. La Vecchia Signora ha dimostrato di voler dar vita quanto prima ad un nuovo progetto che possa permetterle di raggiungere nuovamente l’importanza di un tempo, attraverso l’ingaggio di profili talentuosi, giovani e funzionali al gioco di un mister che al suo ritorno ha trovato uno scacchiere frutto soprattutto delle costruzioni passate.

A differenza di quanto accaduto a Roma, a Torino è stato possibile concretizzare colpi molto impegnativi grazie ad un felice lavoro in uscita che, seppur realizzatosi, non ha toccato gli stessi acuti all’ombra del Colosseo. Interessante anche la rivoluzione dei liguri su nominati, prossimi avversari dello scacchiere di Mourinho e reduci da cambiamenti olistici.

Roma-Genoa, i convocati di Blessin per la sfida di domani

Dopo le grandi difficoltà in panchina, contraddistinte da una quasi abituale serie di vicissitudini, alternanze ed esoneri, il Genoa ha deciso di cambiare allenatore, questa volta senza puntare su quelle “minestre riscaldate” ancora sotto contratto ma facendo affidamento alla leadership del tedesco Alexander Blessin.

A poco meno di 24 ore dalla gara con la Roma, in programma domani alle ore 15 sul prato dell’Olimpico, il mister di Stoccarda ha diramato l‘elenco dei convocati per il delicato confronto (per entrambe le squadre) di sabato 5 febbraio. A seguire la tassonomia di giocatori, tra i quali si segnalano i nuovi arrivati Amiri, Gudmundsson, Frendrup e Piccoli. Confermate le assenze di Cambiaso, Rovella e Criscito.

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.

Difensori: Bani, Calafiori, Hefti, Maksimovic, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vasquez.

Centrocampisti: Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Melegoni, Portanova, Sturaro.

Attaccanti: Destro, Ekuban, Gudmundsson, Kallon, Piccoli, Yeboah.