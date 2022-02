E’ tempo di tornare in campo per la Roma dopo la sosta Nazionali. Arriva una nuova conferma di calciomercato dalla Spagna, Ancelotti decisivo.

Vigilia del ritorno in campo all’Olimpico per la Roma, attesa dalla sfida al Genoa di domani pomeriggio. I tifosi sperano di trovare ancora la vittoria, sarebbe la quarta consecutiva. Nel frattempo è già ora di guardare al calciomercato dei prossimi mesi, giunge un nuovo scenario dalla Spagna in vista di giugno.

La Roma è pronta a tornare in campo, domani pomeriggio allo stadio Olimpico. Alle ore 15 c’è la sfida al Genoa, ampiamente presentata da Josè Mourinho in conferenza stampa. Immancabile il commento sul calciomercato invernale, sostanzialmente soddisfacente per il portoghese: “Siamo più forti del 31 dicembre.” In attesa di tornare in campo, con la speranza di trovare la quarta vittoria di fila, c’è uno scenario all’orizzonte che tira in ballo Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, attualmente sulla panchina del Real Madrid, potrebbe essere decisivo nella prossima sessione di mercato estiva, con un via libera che ormai sembra definitivo, le ultime dal campionato iberico.

Calciomercato Roma, via libera Ancelotti | Occasione estiva

A tracciare il futuro scenario in casa Real Madrid ci ha pensato il sito Elgoldigital.com che si è soffermato sull’insofferenza di Ancelotti nei confronti di diversi giocatori. Tra questi due riserve offensive, non ritenute all’altezza delle ambizioni dei blancos. Parliamo di Mariano Diaz e Luka Jovic. Il più recente indizio sulla futura rottura si è visto nell’ultima gara degli spagnoli: nella sconfitta arrivata sul campo dell’Athletic Bilbao. Nenache un minuto per l’attaccante serbo. Ulteriore indizio di una rottura più che probabile, i piani offensivi di Ancelotti hanno diverse caratteristiche rispetto a quelle del 24enne ex Eintracht Francoforte. Gli spagnoli in estate potrebbero scegliere Lacazette, in scadenza di contratto dall’Arsenal e tentare il folle assalto a Mbappè del PSG. La cessione della punta serba potrebbe essere uno dei passaggi chiave per tentare questa rivoluzione, in tal caso il suo profilo potrebbe tornare un nome caldo anche in orbita Roma.