Roma-Genoa, Mourinho show in conferenza | L’annuncio su Zaniolo e sul rientro di Pellegrini

Roma-Genoa, di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Mourinho a poco meno di 24 ore dal fischio di inizio.

La gara contro il Grifone, cela molte più difficoltà del previsto. I rossoblù hanno cambiato tecnico e si sono distinti per una campagna acquisti attenta ma ricca di novità. Plurimi dunque gli spunti affrontati dallo Special One in questi minuti. Di seguito le sue parole.

Si parte dal nodo Zaniolo: “Le parole del direttore sono assolutamente normali. Si è trattata di una risposta sincera e onesta, di chi non vuole “vendere fumo”. Chi fa promesse scontenta gli stessi giocatori, che vogliono sentirsi liberi. C’è bisogno di maturità, che è una parola chiave all’interno del nostro progetto ma lo deve essere anche per voi giornalisti. Noi stiamo palesando grande maturità, come emerge dalla comunicazione, dal progetto e dal rapporto nato con i tifosi. Anche da parte vostra ci sarebbe bisogno di maturità.”

Ancora su Tiago Pinto: “ La risposta del direttore è stata estrapolata e trasformata ed è stata plasmata in modo poco maturo per riempire le prime pagine. Concludo dicendo che sono contento di questo mercato. Certo, preferisco il mercato delle altre squadre, ho già vissuto un tale profilo di campagna acquisti ma consapevole del nostro profilo sono contento perché ad oggi siamo più forti del 31 dicembre.” L’analisi della sessione invernale di mercato: “Abbiamo allontanato 4 giocatori che hanno giocato poco, sostituendoli con chi, in qualche settimana, ha giocato molto di più di quelli appena andati via. L’obiettivo è di migliorare ogni mercato ed è ovvio che, da questo punto di vista, l’obiettivo sia quello di trattenere i profili più centrali. L’obiettivo minimo è tenere Zaniolo fino al 2024″.

Prossima settimana la sfida all’Inter: “Non abbiamo pensato alla gara con l’Inter. Nessuno di noi ha pensato alla gara di Coppa Italia, nemmeno i match-analyst. Domani dopo la gara saremo già qui a Trigoria per cercare di capire come preparare la gara di settimana prossima. La priorità è la gara di domani e agguantare i 3 punti”.

Su Vina: “Adesso è felice perché è qualificato per il Mondiale e posso dire che abbiamo più opzioni grazie ai nuovi approdi che ci danno maggiore equilibrio e opzioni“.

Le prossime mosse tattiche: “Abbiamo giocato a Milano contro il Milan con Pellegrini, Mkhitaryan e Veretout, rispetto al quale Oliveira è un giocatore più di posizione e meno da incursione. Ci permette di avere più soluzioni ma ci sono ancora delle difficoltà legate all’assenza di un regista. Bove sta crescendo molto e sono molto contento perché ha grande qualità e maturità, rispetto alla sua età. Stiamo bene così e abbiamo maggiore equilibrio e possiamo giocare con il 3-5-2 tranquillamente perché i giocatori devono imparare a saper giocare in più modi“.

Su Pellegrini: “Può recuperare martedì, si è allenato ieri in parte con il gruppo ma ha bisogno di riposo perché ha dato il massimo per arrivare pronto in questa fase“.

Mou traccia la via : “Credo nei metodi di allenamento e nella tecnica ma credo che la strada migliore per vincere sia avere i giocatori forti. Siamo tutti allenatori imitatori dell’altro ma ognuno di noi è diverso ma l’impostazione degli allenamenti è da copia-incolla. La cosa più importante è pensare partita dopo partita ma è bello e importante vincere una competizione. Vincere è come una sorta di virus positivo, risiede nella gestione dell’emozione e delle forze“.

Il punto stagionale: “Ogni punto adesso è importante. Siamo in una fase dove dobbiamo restare tutti concentrati sulla competizione. Tutto risiede nelle nostre mani e nel gruppo di 22 giocatori e vedremo anche se riusciremo a recuperare entro la fine del campionato Leonardo Spinazzola”.

Che gara si attende contro il Genoa: “La partita con la Sampdoria è stata caratterizzata da un botta e risposta con l’arbitro dopo che avesse procrastinato continuamente l’ammonizione al portiere che perdeva molto tempo. Questo è per dire che una squadra che vuole impostare una partita sporca tende a non giocare, come accade anche con la gestione del portiere. Il Genoa nell’ultima gara ha fatto molti falli e ciò evidenzia che non vuole far giocare l’avversario e i dati lasciano capire che la maggioranza delle squadre tendono a giocare. Per molti anni sono state in squadre top e ho capito già dalla gara con la Fiorentina o col Sassuolo che il calcio è molto più imprevedibile rispetto al passato“.