Calciomercato Roma, tanto rumore per nulla | Incontro imminente

Il calciomercato non va mai in vacanza. E anche in casa Roma si continua a lavorare su più fronti per costruire la rosa del futuro.

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa da pochi giorni, eppure i temi relativi alle trattative che si svilupperanno nei prossimi mesi rimangono di strettissima attualità. Il lavoro di procuratori e dirigenti, d’altra parte, non si interrompe mai. E anche nei momenti in cui i trasferimenti non sono aperti, ci si dedica, magari sottotraccia, ad imbastire affari per il futuro. E così mentre si avvicina il ritorno in campo contro il Genoa, anche in casa Roma restano in piedi diversi temi di calciomercato.

Da una parte il General Manager Tiago Pinto dovrà fare una serie di valutazioni importanti per i rinnovi di contratto di alcuni calciatori, dall’altra prosegue il lavoro di selezione degli obiettivi del futuro. Scegliere per tempo su chi puntare per rinforzare la rosa può offrire una posizione di vantaggio in sede di trattativa, come l’ultimo mercato giallorosso ha dimostrato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro in bilico | La posizione del club

Calciomercato Roma, caso già rientrato | Incontro imminente

Ma a tenere banco nell’ambiente giallorosso negli ultimi giorni è stato, inutile girarci intorno, il “caso” legato al futuro di Nicolò Zaniolo. Le parole di Tiago Pinto in conferenza stampa hanno scatenato una ridda di indiscrezioni e voci sul numero 22 giallorosso. Un turbinio di informazioni che, a più di 4 mesi dalla fine della stagione, è apparso a molti quanto meno eccessivo. E del quale oggi si occupa anche La Repubblica, cercando di riportare tutto a una dimensione più realistica.

Secondo il quotidiano, siamo di fronte a un caso in cui si fa tanto rumore per nulla. Ad oggi non è arrivato alcun segnale che possa far pensare alla separazione, in estate, tra Zaniolo e la Roma. Né da parte del club, né dall’entourage del giocatore. Anzi, il ragazzo e la Roma continuano a pensare al futuro sulla stessa lunghezza d’onda. Lo dimostra il fatto che tra le parti è già concordato un incontro, entro la fine del mese, per portare avanti la discussione sul rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Un appuntamento nel quale non sarà necessario cercare un chiarimento: Zaniolo è un patrimonio della Roma, che punta con decisione su di lui.