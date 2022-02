Calciomercato Roma, entusiasmo alle stelle | “Non vedo l’ora di iniziare”

Mentre Mourinho prepara la squadra per l’imminente sfida al Genoa, Tiago Pinto lavora per costruire la Roma che verrà.

Archiviata la sosta per le Nazionali, torna oggi il Campionato di Serie A. Ad aprire il programma della ventiquattresima giornata sarà proprio la Roma, attesa dalla sfida interna contro il Genoa. I rossoblu, alla seconda partita sotto la guida dell’allenatore tedesco Blessin, arrivano nella Capitale alla ricerca di punti utili in chiave salvezza. L’esordio del nuovo tecnico ha messo in evidenza una squadra rivitalizzata, che ora potrà contare anche su alcuni importanti nuovi acquisti.

Blessin dovrà però fare i conti anche con assenze importanti, su tutte quella del Capitano Mimmo Criscito. In casa Roma, comunque, si punta con decisione ai tre punti. José Mourinho vuole vincere ancora, dopo i tre successi consecutivi ottenuti prima della sosta. Vincere, ha spiegato ieri il tecnico in conferenza stampa, è come un virus positivo. E la Roma vuole continuare la striscia vincente per dire la sua fino in fondo nella corsa alle competizioni europee.

E mentre Josè Mourinho lavora sul campo per rendere la Roma sempre più forte, prosegue parallelamente il lavoro della dirigenza per rinforzare la rosa giallorossa. Il calciomercato invernale ha portato due innesti importanti, su cui l’allenatore portoghese sta puntando con continuità. Inoltre durante la finestra trasferimenti di gennaio si è trovata una nuova sistemazione per diversi esuberi che pesavano sul monte ingaggi del club. Accanto a queste operazioni, Tiago Pinto ha lavorato anche in prospettiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mate Ivkovic (@mateivk)

In questo senso si segnala l’acquisto del giovane Mate Ivkovic dall’Hajduk Spalato. Il centrocampista croato, classe 2006, è stato presentato ufficialmente ed ha affidato al proprio profilo Instagram l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. “Non vedo l’ora di iniziare a giocare” ha scritto Ivkovic dopo aver ringraziato il suo vecchio club. Il messaggio si chiude con una parola che suona anche come una dichiarazione d’intenti: un “daje” che segnala quanto il ragazzo si sia già immerso nell’ambiente giallorosso.