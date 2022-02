Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Ecco chi ha stoppato tutto

Calciomercato Roma, il retroscena Zaniolo: ecco perché ancora il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, ancora non è arrivato

La questione Zaniolo tiene banco. Pochi dubbi. Non solo dentro la Roma, ma anche le radio e i tifosi sui social non parlano d’altro. Ieri ci ha pensato Mourinho ha stemperare un poco la tensione, blindando il fantasista fino al 2024. Oggi, il Corriere dello Sport, ha cercato di fare chiarezza.

Perché il rinnovo non arriva? Secondo il quotidiano romano, sarebbe la Roma che al momento preferirebbe aspettare per il prolungamento ma soprattutto per l’adeguamento economico del contratto che dovrebbe salire in maniera sensibile. I Friedkin vogliono pianificare con equilibrio il futuro, e senza budget certo per i prossimi anni questo diventa quasi impossibile. Una fase di stallo, insomma, che potrebbe giocare senza dubbio a favore di Zaniolo.

Calciomercato Roma, cosa pensa Zaniolo

Se fosse per il fantasista – scrive ancora il CDS – il contratto si farebbe subito. Non tanto per la questione economica ma per una tranquillità mentale che sicuramente gli farebbe bene. Ma i Friedkin – come sempre hanno fatto fino al momento – andranno dritti per la propria strada, cercando di capire quali sono gli investimenti da fare e come farli senza peggiorare la situazione delle casse giallorosse. Anche a rischio di dover pagare di più tra pochi mesi, soprattutto se Zaniolo confermasse i progressi mostrati nell’ultimo mese e soprattutto si mettese in mostra negli spareggi per i prossimi Mondiali.

Una situazione delicata in poche parole e assolutamente da valutare con calma nei prossimi mesi. I rapporti tra la società e il calciatore sono ottimi. Anche se il rischio che Vigorelli possa ricevere delle chiamate importanti nei prossimi mesi è alto. Ma è giusto correrlo questo rischio.