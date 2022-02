Calciomercato Roma, intesa totale | Firma imminente

Calciomercato Roma, l’intesa è praticamente totale e la firma dovrebbe essere imminente. Si completa uno dei primi incastri per il futuro

Sono tanti i dossier sulla scrivania di Tiago Pinto. Il general manager della Roma, dopo la chiusura del calciomercato, adesso si concentrerà su quelli che sono i rinnovi: Mancini, Zaniolo, Veretout. Tutti accordi che scadono nel 2024 e che devono essere aggiornati, soprattutto sotto l’aspetto economico.

Se per il fantasista e per il centrocampista francese le cose potrebbero andare un poco più per le lunghe – anche perché la scadenza non è imminente – Pinto sembra aver trovato un accordo invece per il difensore. Gianluca Mancini infatti sembra aver trovato un accordo con la dirigenza giallorossa per allungare il proprio contratto. Era nell’area da un poco di tempo, adesso la firma appare imminente.

Calciomercato Roma, Mancini rinnova

La notizia è riportata da Sportitalia, che spiega che ormai le parti sono a un punto importante dell’operazione rinnovo. Un accordo praticamente fatto, dove mancherebbero solamente gli ultimi dettagli. Ma ormai non ci dovrebbero essere realmente più dubbi sulla questione: il difensore, forse già a febbraio, dovrebbe mettere nero su bianco. Allungando di qualche anno, e soprattutto aumentando anche in maniera sensibile il proprio stipendio. Mancini lo merita.

Un incastro importante. Un elemento, Mancini, che ha dimostrato di meritare un adeguamento economico. Mourinho stravede per lui, mandandolo in campo sempre dal primo minuto. E l’ex atalantino ha risposto sempre alla grande, il migliore del pacchetto arretrato fino al momento. Dopo Pellegrini quindi – che ha firmato qualche mese fa fino al 2026 – un altro giallorosso pronto a legarsi quasi a vita alla Roma. Giusto così. Sperando che gli altri possano seguire l’esempio.