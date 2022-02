Roma-Genoa, Mou ha deciso | Le probabili formazioni dei quotidiani

Roma-Genoa, lo Special One ha deciso: ecco le probabili formazioni dei quotidiani in vista della gara di pomeriggio all’Olimpico

I tre punti che mette in palio la gara contro il Genoa sono pesantissimi. La Roma, che arriva da due vittorie di fila in campionato, deve fare tris. I liguri invece hanno bisogno di punti per uscire dalla zona caldissima della classifica e hanno fatto una vera e propria rivoluzione a gennaio. Sono 15 i volti nuovi. Una squadra.

Ma poco importa questo a Mourinho, che deve per forza vivere per mantenere accesa la fiammella che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo difficile, senza dubbio, ma questa Roma ci deve provare in tutti i modi. Lo sa bene lo Special One, che praticamente ha fatto le proprie scelte. Confermando il sistema tattico che si è visto in Toscana contro l’Empoli.

Roma-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani

Ancora difesa a tre quindi, con Rui Patricio a difendere i pali e pacchetto arretrato formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Karsdord e Maitland-Niles esterni – panchina per Vina – con Cristante e Sergio Oliveira in mezzo al campo. Alle spalle della coppia formata da Zaniolo e Abraham, spazio a Mkhitaryan.

Non ci sono dubbi nemmeno nemmeno per il Corriere dello Sport: stesso undici pure per il quotidiano romano. Con Veretout anche in questo caso in panchina. Il francese ha perso posti nelle gerarchie, e nemmeno con l’assenza di Pellegrini – che è stato risparmiato per la gara di Coppa Italia contro l’Inter – riesce a conquistare una maglia da titolare. Insomma, un suo addio alla fine della stagione appare quasi scontato, soprattutto perché potrebbe portare un tesoretto importante che Pinto potrebbe reinvestire sul mercato.