Calciomercato Roma, Juve-Zaniolo | Incontro con Cherubini

Calciomercato Roma, la Juventus si muove per Zaniolo: c’è stato già un primo incontro con Cherubini. Ecco le novità

Tiago Pinto ha aperto un solco e la Juve è pronta a inserirsi. Certo, non erano ancora arrivate le parole di José Mourinho che ieri durante la conferenza stampa prima della gara contro il Genoa di pomeriggio ha blindato Zaniolo, confermando che resterà in giallorosso fino al 2024. Parole di facciata? Non si sa ancora.

La cosa certa è che la società bianconera – almeno stando a quanto riportato dal giornalista Schira – fa sul serio. E avrebbe iniziato a sondare in maniera importante il terreno attorno al fantasista giallorosso. Un primo approccio, ovviamente interlocutorio, prima di iniziare una vera e propria trattativa per il calciatore. Una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dell’interesse.

Calciomercato Roma, Cherubini incontra Vigorelli

Il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cherubini, insieme a Storari, avrebbero incontrato nei giorni scorsi l’agente di Zaniolo Vigorelli. Confermando il proprio interesse per le prestazioni di Zaniolo. Una cosa risaputa questa – sono molte le squadre che guardando al calciatore – che non cambia comunque nulla rispetto a quello che già si sapeva. Certo, c’è da dire che forse nessuno si aspettava che le cose fossero in questo modo, anche perché nei prossimi mesi, forse anche in questo, dovrebbero pure iniziare i colloqui per un possibile rinnovo, con adeguamento, del contratto di Nicolò che scade nel 2024. La questione ovviamente gira tutta sull’ingaggio.

Insomma, si inizia a muovere qualcosa. Anche perché come detto il general manager portoghese ha pubblicamente affermato di non poter dare nessuna certezza per la prossima stagione. Normale anche questo, pensandoci bene, ed è anche inutile prendere in giro i tifosi. Davanti a delle offerte importanti, irrinunciabili, tutti potrebbero partire. E’ sempre stato così, dappertutto.