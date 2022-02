Calciomercato Roma, è derby per il bomber | Mou e quella carta vincente

Calciomercato Roma, si scatena l’asta per il gioiellino: scontro con la Lazio per il portoghese. Pinto ha l’asso nella manica.

La partenza anticipata di Borja Mayoral imporrà almeno un innesto nel reparto offensivo nella prossima estate. Chiaramente la situazione potrebbe vedere ulteriori stravolgimenti nel caso in cui anche Eldor Shomurodov dovesse essere ceduto; a quel punto, si potrebbe anche decidere di virare su una punta molto giovane per completare il parco attaccanti.

A tal proposito, non è escluso che si creino le premesse per un interessante duello di mercato con la Lazio che, dopo la partenza di Muriqi, è alla ricerca di un calciatore capace in un primo momento di fungere da vice Immobile, salvo poi ereditarne lo “scettro”. Il profilo che – stando a quanto riportato da seriebnews.com – avrebbe attirato le mire dei due club della Capitale è quello di Dany Mota, bomber lusitano classe ’98 attualmente in forza al Monza. Un duello senza esclusioni di colpi, per vincere il quale i giallorossi dovrebbero far ricorso ad un piano “diabolico”.

Calciomercato Roma, scontro con la Lazio per Mota: ecco il jolly vincente

A prescindere dall’esito della stagione dei brianzoli, i cui risultati comunque incideranno sull’eventuale partenza di Mota, la Roma – stando a quanto riferito – potrebbe puntare sull’effetto Mou. Lo Special One, infatti, connazionale dell’attaccante, avrebbe le giuste carte per convincere il calciatore ad approdare nella sponda giallorossa della Capitale. Del resto, i rapporti con l’entourage sono più che proficui: si tratta di fattori tutt’altro che scontati, e che alla lunga dovrebbero incidere in maniera rilevante. Scenario che, comunque, verrà approfondito nei prossimi mesi: tuttavia, le 7 reti impreziosite da 2 assist nelle 13 presenze collezionate sono un biglietto da visita niente male per un ragazzo destinato a far parlare di sé.