Lega Serie A, ufficiale: i club hanno deciso | Eletto il nuovo vicepresidente

Dopo le dimissioni del Presidente Paolo Dal Pino, questa mattina la Lega Serie A ha eletto un vicepresidente. Ecco le ragioni della scelta.

Le due settimane di sosta del Campionato di Serie A sono state animate, oltre che dal calciomercato, anche dagli scossoni interni alla Lega Serie A. Nei giorni scorsi, infatti, lo scontro tra l’assemblea dei club del massimo Campionato italiano e la FIGC, che ha chiesto di adattare lo statuto alle novità introdotte dal CONI è divampato in maniera evidente.

Un litigio che ha preceduto di poche ore le dimissioni dell’ormai ex presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. L’ex numero uno di Lega ha motivato il proprio passo indietro con ragioni personali: la famiglia Dal Pino sta infatti trasferendosi negli Stati Uniti, circostanza che avrebbe indotto il dirigente a rinunciare al proprio ruolo. Quel che è certo è che la Lega Serie A si è trovata improvvisamente in una situazione complicata. Da risolvere rapidamente.

Lega Serie A, nuovo vicepresidente | Le ragioni della scelta

La presenza di una governance solida ed efficace è indispensabile per traghettare il mondo del calcio fuori dalle secche in cui la crisi economica derivante dalla pandemia lo ha costretto. E in attesa di trovare un nuovo presidente è stata scelta una soluzione più rapida. Il nuovo numero uno per statuto dovrà essere indipendente e slegato da qualsivoglia rapporto con un club. E mentre si cerca di individuare la figura ideale, si è optato per una “soluzione interna“. L’assemblea di Lega questa mattina ha quindi votato per l’elezione di un vicepresidente, capace di svolgere le funzioni presidenziali in attesa della nuova elezione.

La scelta dei club è ricaduta su Luca Percassi. Il dirigente, 41 anni, amministratore delegato dell’Atalanta, è stato eletto all’unanimità. A renderlo noto è stata la stessa Lega Serie A, con un comunicato diramato in tarda mattinata: “Nella riunione di questa mattina del Consiglio di Lega Luca Percassi è stato eletto Vice Presidente. La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso Percassi”.