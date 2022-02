Roma-Genoa, le formazioni ufficiali | Mou rinuncia a un big

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Roma-Genoa, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali.

Finalmente ci siamo. Dopo due settimane di attesa dovute alla sosta per le partite delle Nazionali, torna in campo la Roma. I giallorossi saranno di scena tra poco allo Stadio Olimpico, dove alle 15 sfideranno il Genoa per la ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A. Un match atteso dal pubblico romanista, dopo le gare di gennaio in cui gli accessi agli impianti sportivi erano limitati ad appena 5000 spettatori. Oggi saranno invece oltre 30 mila i supporter giallorossi. che accorreranno all’Olimpico.

La partita è di quelle con un unico risultato a disposizione, per la Roma: la vittoria. La squadra di José Mourinho vuole dare continuità ai tre successi consecutivi ottenuti prima della sosta tra Campionato e Coppa Italia. Battere il Genoa significherebbe proseguire il percorso di crescita e conquistare altri tre punti importantissimi nella corsa per un posto in Europa. Anche per questo c’è attesa attorno alle scelte di formazione dell’allenatore portoghese.

Roma-Genoa, le scelte di Mourinho | Le formazioni ufficiali

Sul fronte Genoa il tecnico Blessin dovrà fare a meno di tre giocatori importanti come Cambiaso, Rovella e Criscito. Le buone notizie per l’alleantore tedesco arrivano però dal mercato, con una serie di nuovi acquisti che saranno a disposizione. In casa Roma, invece, nonostante le speranza dei giorni scorsi il Capitano Lorenzo Pellegrini non sarà della partita. I dubbi di Mourinho, dunque, riguardano soprattutto il centrocampo, con la presenza di un big come Jordan Veretout che è rimasta in dubbio fino all’ultimo. Vediamo insieme le scelte di Mourinho per questa sfida.

Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per il match delle ore 15:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah. All.: Blessin