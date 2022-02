Calciomercato Roma, addio a zero | Ribaltone in extremis

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dalla Francia riferiscono i presupposti di un vero e proprio tentativo di ribaltone in extremis.

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa, in una gara inevitabilmente segnata dalle discutibili decisioni arbitrali nel finale, è già tempo di anti-vigilia per la Roma, con i giallorossi che martedì se la vedranno con l’Inter nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia chiusa da poco, però, le indiscrezioni legate a possibili affari di certo non mancano. Del resto, ne sa qualcosa Tiago Pinto, che nei prossimi giorni è atteso da un summit con l’entourage di Zaniolo per provare ad arrivare a quell’intesa per il rinnovo che contribuirebbe a fugare, almeno in parti, i dubbi sull’eventuale permanenza nella Capitale di uno dei gioielli più fulgidi della rosa di Mou. Un altro rinnovo, ma molto più stringente vista la scadenza 2022, è invece al centro dell’attenzione mediatica in Francia: in Ligue 1, infatti, ha avuto modo di mettersi in mostra Boubacar Kamara, uno dei profili maggiormente attenzionati dal general manager dei capitolini, legato al Marsiglia da un contratto in scadenza quest’estate.

Calciomercato Roma, il Marsiglia non demorde: pressing per il rinnovo di Kamara

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, e rilanciate più nello specifico da Le10sport.fr, L’Equipe e Telefoot, i provenzali non avrebbero gettato la spugna, con Longoria che starebbe provando in tutti i modi a convincere Kamara a firmare il prolungamento. Tentativi che fino a questo momento non hanno sortito alcun effetto ma che, però, potrebbero far breccia nella scelta di un ragazzo che comunque ha mosso i primi passi della sua carriera nel Marsiglia, club che lo ha coccolato e che ha contribuito a “lanciarlo”. La Roma, che ha effettuato più di qualche semplice sondaggio esplorativo, osserva il da farsi, così come diversi club della Premier League, tra cui Manchester United ed Aston Villa.