Inter-Roma, Inzaghi insiste | Le delusioni del derby dal 1′: le probabili scelte

Inter-Roma, le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista del match di Coppa Italia contro i giallorossi. Le ultimissime.

Archiviate le gare di campionato indigeste da entrambe le compagini, Inter e Roma si sono radunate per cominciare a lavorare in vista della sfida in programma martedì a San Siro, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Un appuntamento al quale i due allenatori potrebbero presentarsi con svariati cambi rispetto alla formazione “tipo”, nell’ottica di una gestione delle forze che vedrà giallorossi e nerazzurri entrare in un mese assolutamente decisivo delle rispettive stagioni, con impegni in rapida successione che potrebbero riscrivere equilibri e gerarchie sia in campo nazionale che internazionale. Lautaro e compagni, contro il Milan, hanno gettato alle ortiche la possibilità di infliggere un colpo a questo punto mortifero: proprio i cambi effettuati dall’ex tecnico della Lazio non hanno convinto, in quanto sia Vidal che Sanchez non sono riusciti ad impattare al meglio nel match, offrendo il destro per la reazione veemente dei rossoneri.

Inter-Roma, Coppa Italia: Inzaghi pronto al turnover | I probabili cambi di formazione

Come rivelato da Sky Sport, in vista della sfida contro i giallorossi, Inzaghi dovrebbe essere orientato a dare nuovamente fiducia ai due cileni, che dovrebbero ottenere una maglia dal primo minuto. Stravolgimenti ci dovrebbero essere anche in difesa: chance dall’inizio per Darmian e Ranocchia. Staremo a vedere se sarà De Vrij l’indiziato a partire dalla panchina: l’olandese, del resto, anche contro il Milan non è apparso al meglio. Sua la disattenzione che ha permesso ad Olivier Giroud di girarsi in un fazzoletto e di battere un non irresistibile Handanovic, assolutamente non esente da colpe.