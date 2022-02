Roma, Calvarese a sorpresa sul gol di Zaniolo | La posizione del consulente giallorosso

All’indomani della sfida contro il Genoa, e del gol annullato nel finale a Zaniolo, ecco la presa di posizione di Calvarese, collaboratore arbitrale della Roma.

La Roma sbatte sul Genoa e interrompe la serie di vittorie consecutive avviata prima della sosta per le Nazionali. José Mourinho avrebbe voluto dare continuità ai tre successi infilati tra Campionato e Coppa Italia ma i rossoblu di Blessin hanno messo in campo una prestazione solida, capace di disinnescare per larghi tratti del match la manovra offensiva della Roma. Che fosse una partita non semplice era noto: il Genoa ha bisogno di punti per risalire la classifica ed è arrivato nella Capitale con la grinta di chi lotta su ogni pallone.

Certo, il finale del match rappresenta una vera e propria beffa per la Roma. Il gran gol di Zaniolo, l’Olimpico in festa, l’entusiasmo per una partita che sembra ormai vinta e poi la doccia fredda. Una decisione arbitrale ancora una volta discutibile, che lascia l’amaro in bocca e che pesa in maniera evidente sul risultato finale. Al termine del match José Mourinho non ha voluto commentare l’episodio decisivo, ma il suo disappunto è apparso evidente.

Roma-Genoa, VAR protagonista | La posizione di Calvarese

L’episodio è noto: Zaniolo riceve palla spalle alla porta appena dentro l’area di rigore del Genoa. Controlla la sfera, la difende da un paio di avversari e si accentra, aprendosi lo spazio per la conclusione dai 20 metri. Il sinistro del numero 22 fulmina Sirigu, l’Olimpico esplode. Poi il Var richiama l’attenzione di Abisso, che richiamato per una on field review decide di annullare la rete per un fallo commesso da Abraham nello svolgimento dell’azione che porterà al gol.

Un caso-limite: sia perché il contrasto di Abraham, che pure è evidente, arriva dopo che l’inglese ha toccato la sfera. Sia perché, in generale, appare eccessivo l’intervento del VAR, quasi mai coinvolto in episodi di questo genere. Di diverso avviso, però, è Gianpaolo Calvarese. Il consulente arbitrale recentemente ingaggiato dalla Roma per una collaborazione, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, avrebbe spiegato che la decisione presa dal direttore di gara è corretta. Una presa di posizione che non troverà di sicuro d’accordo gran parte del pubblico giallorosso.