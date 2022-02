Calciomercato Roma, svolta Zaniolo | C’è l’incontro anti Juve

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: c’è la data fissata per l’incontro anti Juve. Una novità importante sul fronte rinnovo

La svolta, sì: perché c’è anche una data. Almeno secondo le informazioni date dalla Gazzetta dello Sport. L’incontro anti Juve tra Nicolò Zaniolo sarebbe in programma. Presto. Prestissimo. Molto di più di quanto si potesse pensare. Insomma, qualcosa che potrebbe realmente dare un futuro diverso all’attaccante giallorosso.

Le parole di Pinto durante la conferenza stampa di fine mercato hanno alzato un polverone di polemiche. Eppure il general manager giallorosso non aveva detto nulla di così incredibile. Ma si sa, quando c’è di mezzo un giocatore importante come Zaniolo – e la Roma anche – si fa presto a scrivere cose che poi nella realtà dei fatti, in molti casi, sono diversi. Tant’è che a quanto pare, come detto prima, la Gazzetta spiega che c’è una data.

Calciomercato Roma, l’incontro per Zaniolo

Mercoledì è previsto un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente del numero 22 giallorosso. Un primo approccio per gettare le basi di quello che potrebbe essere il rinnovo del contratto tra il giocatore e la Rom che al momento scade nel 2024. Non è tato la durata a preoccupare Pinto, ma la questione economica, perché Nicolò si aspetta un ritocco verso l’alto rispetto ai 2,5 milioni di euro che la la società giallorossa gli garantisce fino al momento.

Vedremo in settimana quindi quello che potrebbe succedere. Ma senza dubbio questa potrebbe essere la svolta. Anche perché come spiegato prima nessuno si aspettava un incontro così celere. I segnali sono confortanti.