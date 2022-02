Calciomercato Roma, rabbia Zaniolo | La Juventus ha un piano

Calciomercato Roma, rabbia Zaniolo: la Juventus avrebbe un piano per cercare di arrivare all’attaccante. Due pedine per lo scambio

Dentro il campo e anche fuori dal campo. Ieri dal paradiso all’inferno in pochi minuti, oggi di nuovo al centro delle trattative di mercato. Nicolo Zaniolò forse sta vivendo uno dei momenti più importanti della propria carriera. Ovviamente nulla è minimamente paragonabile agli infortuni che ha subito. Ma sente che forse è il momento della svolta. E tutti sperano che sia dentro la Roma.

Anche perché ieri ha dimostrato con quel mancino potente e preciso che è un elemento in grado di spaccarle le partite. E quella corsa sfrenata sotto la Sud – con post sui social in serata – è una dimostrazione d’amore verso la maglia giallorossa. Un segnale di quello anticipato ieri: se fosse per lui, il rinnovo con l’adeguamento sarebbe già stato depositato.

Calciomercato Roma, il piano Juve per Zaniolo

Nei fatti però non è così: la Roma vuole vederci chiaro fino alla fine della stagione anche perché il 2024 non è dietro l’angolo. Il tempo c’è, insomma, per mettere a posto le cose. Anche se Nicolò si aspetta un ritocco importante. In tutto questo – secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina – la Juventus sarebbe pronta all’offerta. Mettendo sul piatto un calciatore che dalle parti di Trigoria potrebbe anche fare centro. Parliamo di McKennie, il centrocampista texano che potrebbe garantire al centrocampo giallorosso quell’elemento in grado di inserirsi con regolarità e trovare la via della rete senza grosse difficoltà. E poi anche i Friedkin potrebbero decidere di accettare l’offerta per imbastire in Texas un’enorme campagna pubblicitaria che potrebbe aiutare le casse giallorosse.

Ma occhio: non solo il centrocampista, ma anche Kean potrebbe essere inserito nell’affare. L’attaccante al momento in bianconero non ha convinto. E nella Roma, adesso, solamente Abraham è in grado di garantire quei movimenti da prima punta che Mou richiede. Una seconda pedina per arrivare a Zaniolo. La Roma non trema, per nulla, convinta di quello che ha visto ieri. Se ne riparlerà alla fine dell’anno.