Roma, beffa Zaniolo | Cosa può decidere il giudice sportivo

Roma, beffa Zaniolo: ecco quello che potrebbe decidere il giudice sportivo dopo l’espulsione per proteste di ieri

Oltre il danno anche la beffa. Che c’è già stata, ma che potrebbe essere doppia. Sì, perché dopo il gol, l’esultanza sfrenata, la gioia, è arrivata la delusione e la conseguente espulsione che potrebbe anche costare cara a Nicolò Zanilo. Bisogna capire cosa deciderà il giudice sportivo.

Che potrebbe andarci giù in maniera pesante, oppure permettere a Zaniolo di essere in campo solamente dopo aver saltato la gara contro il Sassuolo. Tutto è cambiato in pochi secondi. E tutto potrebbe diventare più pesante quando arriveranno le decisione della giustizia sportiva. Vedremo. La cosa certa, a questo punto, è che contro l’Inter in Coppa Italia Nicolò sarà in campo dal primo minuto. Lui non verrà toccato dal turnover, seppur minimo, che Mou dovrebbe fare.

LEGGI ANCHE: Roma-Genoa, la moviola dei quotidiani | Non si ferma la polemica

Roma, cosa rischia Zaniolo

Come detto salterà sicuramente la gara contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Poi c’è la possibilità – così come riportato da Il Tempo questa mattina – che il calciatore possa prendersi una giornata aggiuntiva se il giudice sportivo considerasse un’aggravante le proteste reiterate dopo il rosso e anche alla fine della gara. Mourinho ha cercato in tutti i modi di placare gli animi del calciatore sia nel momento in cui ha visto il cartellino sventolato in faccia, sia dopo il triplice fischio. Probabilmente, senza l’intervento dello Special One, staremmo qui a parlare di una squalifica sicuramente più lunga. Invece le speranze che tutto si possa concludere con una sola giornata ci sono.

Speriamo poi che alla fine possa essere realmente così. Anche perché la dinamica del rosso era sicuramente evitabile con Abisso che ha preso una decisione affrettata quando, in quel momento, forse sarebbe stato giusto cercare di placare gli animi.