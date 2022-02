Roma-Genoa, la moviola dei quotidiani | Non si ferma la polemica

Roma-Genoa, ecco la moviola dei quotidiani di oggi: non si ferma la polemica attorno alle decisioni nel finale di Abisso

Lo zoom della moviola dei quotidiani è ovviamente sugli ultimi istanti della gara contro il Genoa di ieri all’Olimpico. Fino a quel momento Abisso aveva arbitrato bene, interpretando correttamente tutte le situazioni in campo e non incidendo sull’andamento della sfida. Com’è giusto che sia, d’altronde.

Il fuoco alla fine, insomma, con il gol annullato a Zaniolo e l’espulsione dello stesso qualche minuto dopo. Ecco, sia Corriere dello Sport che Gazzetta analizzano l’intervento di Abraham: il tocco c’è, l’arbitro posizionato male non vede, e allora viene salvato dal Var, perché i due quotidiani sono della stessa idea. Il fallo l’attaccante inglese lo fa, ma vengono sicuramente messi in discussione i tempi biblici della decisione, visto che Zaniolo esulta per molto tempo, e poi si vede cancellare una rete bellissima che aveva spaccato – e deciso – una partita spigolosa.

Roma-Genoa, espulsione esagerata

In sala stampa, alla fine, Mourinho ha svelato le parole che hanno portato all’espulsione di Zaniolo. Abisso sente tutto e manda fuori il fantasista. Senza nemmeno cercare di placare gli animi, sicuramente surriscaldati, per quello che era successo qualche istante prima. Ecco perché in questo caso il rosso appare esagerato, nel contesto qualche furore ci poteva stare anche perché non c’è stata nessuna offesa nei confronti dell’arbitro. Poco sensibile in questa situazione.

Infine: il conto di Zaniolo con i direttori di gara adesso è decisamente incredibile per uno che di mestiere fa l’attaccante. Sette ammonizioni e due cartellini rossi fino al momento, una situazione sicuramente poco immaginali all’inizio della stagione. Bisogna rivedere il tutto. E forse ha ragione Mou quando dice che non è sicuramente protetto. Visto che di botte ne prende anche.