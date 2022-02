Fallo su Sanchez, la sentenza di Marelli “grida” vendetta | Bufera giallorossa

Secondo l’arbitro tra il fallo su Sanchez e quello su Vasquez c’è una grande differenza che ha portato a due distinte decisioni

Oltre al danno la beffa. Roma-Genoa finisce tra le polemiche, ma queste non si sono calmate dopo ore dal fischio finale. Anzi, sono anche aumentate a causa di quello che è successo in Inter-Milan. Tra i tifosi della Roma sono esplosi in un turbinio di polemiche mirate sul regolamento arbitrale che sembra ai giallorossi venga applicato in modo diverso. A scatenare le polemiche dei supporter c’è stato il gol di Olivier Giroud al 72′ di Inter-Milan, che ha portato i rossoneri al pareggio. All’inizio dell’azione c’è stato un contatto con Alexis Sanchez che, però, è stato giudicato regolare, così come il gol.

Un episodio che non è passato inosservato a tutti i tifosi della Roma, che sono andati con la mente subito all’episodio di fine partita con il Genoa. Al 90′ a Nicolò Zaniolo è stato annullato il gol vittoria dell’1-0, che avrebbe permesso alla Roma di uscire dall’Olimpico con tre punti in mano. A far giudicare l’azione irregolare è stato un fallo di Tammy Abraham su Vasquez a inizio azione. Inizialmente Rosario Abisso, ha valutato l’intervento regolare, ma poi, dopo essere stato richiamato dall’arbitro e aver revisionato l’azione, ha annullato tutto. Per di più ha ammonito l’attaccante inglese a causa del pestone rifilato al difensore genoano, intervenuto con uno slancio disperato con cui non avrebbe mai recuperato il pallone.

Fallo Sanchez, Marelli: “Intervento regolare. Roma? Giusto annullare”

Durante Inter-Milan l’ex arbitro Luca Marelli, ora esperto di Dazn, è intervenuto per spiegare l’accaduto. “In caso di episodio decisionale, la valutazione aspetta all’arbitro e non al VAR che non può intervenire“. Così ha commentato l’azione scatenando la furia dei tifosi della Roma. Marelli, poi, a fine partita è entrato più nello specifico: “Quello di Giroud è un episodio decisionale ed è stata confermata la scelta sul campo, quindi nessun errore. La differenza con quello di Roma è che il fallo di Abraham è un’ammonizione obbligatoria“.

Così l’ex arbitro ha esordito, per poi continuare: “Il pestone nel regolamento internazionale è sempre punito con il giallo. Quello che è successo è che Abisso non si è accorto del fallo di Abraham e nella discussione con il VAR è stato riferito un tocco di Abraham che non è stato visto“. Infine, Marelli ha concluso: “È dovuto intervenire e, infatti, dopo aver annullato la rete ha ammonito il giocatore come da regolamento“.