Roma, bufera arbitri | I tifosi non ci stanno: comunicato ufficiale

Roma, le polemiche arbitrali non si placano: il comunicato diramato dall’Unione dei Tifosi Romanisti. Cosa sta succedendo.

Il pareggio casalingo contro il Genoa ha riacceso quelle polemiche arbitrali che la sosta delle Nazionali, e gli ultimi giorni di calciomercato, avevano contribuito a “spegnere”.

Dopo una partita molto complicata, nella quale i giallorossi hanno fatto fatica a trovare il bandolo della matassa e a far breccia nel muro eretto dai liguri, ci aveva pensato Nicolò Zaniolo ad estrarre il coniglio dal cilindro, trovando una conclusione precisissima dopo un’azione assolutamente travolgente. Esultanza furiosa del gioiellino, che ha esternato tutta la sua liberazione dopo una settimana vissuta sulla cresta dell’onda e 88 minuti sostanzialmente soporiferi; urlo di gioia, però, strozzato in gola, con l’arbitro Abisso che, richiamato dal Var, ha deciso di non convalidare la rete per un presunto fallo di Abraham ad inizio azione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio a zero | Ribaltone in extremis

Episodio che ha scatenato la furia di Zaniolo, ma non solo: Mourinho, nel post partita, non ha lesinato frecciate, con i social che sono subito diventati cassa di risonanza del malcontento della torcida giallorossa. In queste ore, proprio i tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di una “proposta” ufficiale.

Polemiche arbitrali, il comunicato dell’Unione Tifosi Romanisti

Questo spiega il motivo per il quale l’Unione Tifosi Romanisti abbia avvertito l’esigenza di diramare un comunicato ufficiale nel quale si chiede alla società di “muoversi” presso le sedi competenti a tutela della maglia giallorossa: “L’Unione Tifosi Romanisti dopo l’ennesimo torto arbitrale nel recente match Roma-Genoa si fa interprete delle numerose proteste pervenute dai propri associati che unisce alle dichiarazioni a fine gara dell’allenatore Josè Mourinho. Per questo chiede un deciso intervento della società AS ROMA presso le sedi competenti a tutela della maglia giallorossa e di tutti coloro che la seguono e la sostengono con passione e sacrifici.

Anche perché l’UTR non può non evidenziare a chi di dovere come ormai non può non intravedersi nei ripetuti episodi contestati, tutti a sfavore, che un sistematico intervento che toglie speranze e ambizioni alla squadra e ai tifosi. Nel caso del ripetersi di tali perduranti ingiustizie l’ U.T.R. si riserva di intraprendere in tutte le opportune sedi, nel pieno rispetto delle regole civili, ogni ulteriore iniziativa possibile a sostegno della società Giallorossa per far cessare ciò che oramai appare come una vera persecuzione.

FORZA ROMA !

UNIONE TIFOSI ROMANISTI”