Calciomercato Roma, rinnovo e assist | Via libera per Pinto

Calciomercato Roma, rinnovo e assist: c’è il via libera per Pinto. Il colpo per la prossima estate s’avvicina sensibilmente

Il rinnovo apre le porte al possibile colpo in estate di Tiago Pinto. Sì, potrebbe sembrare un controsenso ma nella realtà dei fatti è così, perché il rapporto tra il tecnico e il calciatore è ormai ai minimi storici e l’Arsenal ha preso una decisione importante per il proprio futuro, tagliando, di fatto, il centrocampista.

Quello che sta per succedere dentro i Gunners potrebbe agevolare la corsa del general manager giallorosso a quell’elemento di esperienza che Mourinho ha richiesto in mezzo al campo. Sì, è arrivato Sergio Oliveira, ma la Roma fino all’ultima ora utile di calciomercato ha sperato di regalare un altro calciatore in mezzo al campo allo Special One. Pinto non ci è riuscito – anche perché nessuno ha lasciato Trigoria – ma di certo di riproverà la prossima estate.

Calciomercato Roma, Xhaka sembra più vicino

Partiamo da un fatto: secondo il portale todofichajes.net, il rapporto tra l’Arsenal e il tecnico Mikel Arteta dovrebbe prolungarsi. Al momento l’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2023, ma all’inizio del prossimo mese potrebbero iniziare i colloqui per un prolungamento che appare scontato. Così da dare la possibilità allo spagnolo di programmare senza grossi pensieri il futuro: avrà carta bianca sul mercato, in poche parole, per poter rinforzare la sua squadra.

E visti i rapporti non certo idilliaci che ci sono con Xhaka, un addio alla fine di questa stagione appare assai probabile. Non che ci fosse bisogno, probabilmente, di questa ulteriore conferma, ma è un dettaglio che sicuramente avvicina il centrocampista a José Mourinho. Vedremo se poi sarà realmente così. Ma le sensazione sono positive.