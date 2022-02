Roma nell’occhio del ciclone | Bordate di Cassano e Adani: Mou “silurato”

Roma, le parole di Cassano ed Adani alla Bobo Tv sul gioco espresso dai giallorossi nelle ultime uscite. Anche Mou sotto accusa.

Il pareggio rimediato in casa contro il Genoa – al netto delle polemiche seguite a decisioni arbitrali finite nell’occhio del ciclone – ha rappresentato una brusca battuta d’arresto per la Roma, attesa tra poche ore dal delicato confronto in Coppa Italia contro l’Inter.

I giallorossi faticano a trovare trame di gioco con continuità, soprattutto contro squadre dal baricentro basso. La scorpacciata di reti in quel di Empoli aveva illuso sul fatto che lo José Mourinho potesse aver trovato la ricetta giusta, e invece contro l’organizzata difesa di Blessin, Abraham e compagni hanno sparato a salve. Stagione con più luci che ombre quella dei giallorossi, sempre più distanti dal treno Champions League. Scenario che ha offerto l’occasione a Cassano e ad Adani – intervenuti nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv – per esprimere tutto il proprio disappunto in merito a quanto fatto vedere fino a questo momento dai capitolini.

Roma nel mirino della critica: le frecciate di Cassano e Adani

Cassano non ha usato giri di parole per spiegare lo status quo: “La Roma gioca male, non ci sono alibi sulle occasioni o i singoli episodi. Nei primi mesi mi ha esaltato ma adesso si è spenta assolutamente e non so se sia legato alla partita di Bodo o dai giocatori. La Roma gioca malissimo ma è vero che bisogna dare del tempo a Mou ma sta facendo molto meno delle aspettative. Abraham sta facendo bene ma sentono la pressione, tatticamente fanno fatica e Mou non sta dando la stabilità di cui ci sarebbe bisogno. All’inizio dicemmo che stava facendo benissimo ma poi si è spenta.

ACQUISTO in MEDIANA – “Vedendo tutte le squadre di Mou ho visto che non ha mai avuto un regista ma continua a dire di volere uno in stile Xhaka che per me non lo è. Vuoi un regista ma continui a chiedere uno che non lo è. Devi capire bene che tipologia di giocatore vuoi in questa zona di campo perché nel calcio di oggi puoi giocare in più modi in questa regione. È più corretto parlare di centrocampista centrale ma se vuoi un regista chiama Sorrentino e fai film. Non so dove arriveranno a fine stagione, soprattutto se dovessero continuare ad arrivare giocatori di Mendes come Rui o Sergio Oliveira. Se non arriva in futuro tra le prime 4 vuol dire che hai fallito e devi andartene. È stato un grande ma nel calcio di oggi ti devi evolvere.”

Roma, anche Adani critica i giallorossi

Sulla scia di Cassani, si è “accodato” anche Lele Adani: “Quando fai fatica con le squadre chiuse vuol dire che non sei una grande squadra perché vuol dire che non ti temono e non hai giocate che ti permettano con visione, qualità e idee di superare i limiti imposti dall’avversario. Se vai così tanto in difficoltà, sei sotto le tue potenzialità.”