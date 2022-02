Inter-Roma, Mou non crede ai suoi occhi | Ammonizione “ridicola”

Inter-Roma, l’ammonizione ricevuta dallo Special One lascia perplesso il tecnico giallorosso: la dinamica dell’episodio.

Il primo tempo di Inter-Roma si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio per effetto della rete siglata da Edin Dzeko, che al secondo minuto di gioco è stato abile a sfruttare un cross dalla sinistra di Perisic e a battere l’incolpevole Rui Patricio.

A pochi minuti dal duplice fischio di Di Bello, sono arrivate tre ammonizioni in rapida successione per i giallorossi: Zaniolo, Mancini e Mourinho. Il cartellino giallo comminato allo Special One è stato particolare, per usare un eufemismo: l’arbitro Di Bello ha deciso di ammonire il tecnico lusitano, reo di “gesticolare”. Il lusitano ha comunque proseguito con le sue indicazioni tattiche, salvo poi decidere di ritornare in panchina. Episodio sicuramente curioso, che non è stato accolto di buon grado dai tifosi, che hanno utilizzato i social come cassa di risonanza del loro disappunto, mista a risvolti ironici.