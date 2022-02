Roma, ennesimo attacco: “Mourinho è bollito. Questo calciatore è da B”

Roma, riportiamo di seguito le dichiarazioni di Enrico Camelio, destinate a suscitare non poca attenzione e rumors nelle prossime ore.

In attesa della sfida in casa dell’Inter e in seguito alle già non poco dibattute posizioni espresse da Cassano e Adani su Zaniolo, arriva la presa di posizione anche del su citato. Plurimi i punti toccati nella sua disamina, dall’impatto dello Special One alla valutazione di uno dei giocatori arrivati a Roma due anni fa al termine di un’operazione che ha illuso non pochi tifosi, Marash Kumbulla.

Di seguito l’estratto delle parole rilasciate a Radio Punto Nuovo, ai cui microfoni Camelio si è espresso affrontando numerose questioni, non solo legate al mondo giallorosso. In merito alla gara contro l’Inter per i quarti di Coppa Italia: “Inzaghi è un ottimo allenatore, sta facendo bene con poco materiale ma ho buone sensazioni per stasera. Su Mourinho dico che ha fatto meglio Fonseca, arrivato settimo lo scorso anno”. Sul difensore albanese, prelevato dall’Hellas Verona: “Kumbulla per me non può giocare neanche con l’Ascoli, lo voleva anche il Napoli ma è da Serie B“.

Roma, senti Camelio: da Mourinho a Spalletti

Interessante poi il passaggio sull’attuale tecnico del Napoli ed ex mister giallorosso, Luciano Spalletti: “Secondo me è il più forte di tutti per rapporto prezzo/qualità. Fa sempre cose eccezionali, andando sempre in Champions, compresa l’Udinese. Dalla fiction di Totti sembrava fossero tutti dalla parte del dieci ma garantisco che più di metà della rosa stava con il certaldino. Nainggolan ad esempio ne ha parlato benissimo nell’ultima intervista, anche se non era mezzanotte in quella famosa notte orobica ma le 4:30″.

Su Mourinho, di nuovo e infine: “Sta facendo il bollito. Di base non lo è. Deve allenare solo il PSG perché non fa gioco, non fa tattica. Lo dico da settembre, mi dovrebbero chiedere scusa quelli che mi hanno insultato”.