Il deludente pareggio contro il Genoa ha nuovamente rallentato la rincorsa della Roma al quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. La classifica senza gli errori arbitrali sarebbe stata ben differente, ma Mourinho sa bene che la squadra deve ancora migliorare per potere puntare più in alto. In particolare preoccupa il rendimento degli esterni: queste statistiche sono preoccupanti.

