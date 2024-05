La festa è finita subito: debiti fatali e penalizzazione UFFICIALE

Festa finita subito: dopo la vittoria in campionato nell’ultimo weekend la penalizzazione è ufficiale. E questo non permette di sognare la salvezza anticipata. Ecco quello che è venuto fuori

La notizia è che il ricorso è stato respinto. E quindi la classifica, già stravolta un paio di settimane fa dopo l’ufficialità della penalizzazione, non verrà di nuovo stravolta. Quattro punti in meno erano, quattro punti in meno resteranno.

Non c’è stato modo, in questo caso, di andare incontro a quelle che sono state le richieste del club in questione, che paga quindi una gestione economica che da quelle parti non piace a nessuno e che non concede sconti a nessuno. Insomma, quando una decisione viene presa è quella e non si torna indietro più di tanto. E nei prossimi mesi, come sappiamo, potrebbe anche non essere l’unico club a pagare in questo modo. Nel mirino della Premier League infatti ci sono finiti anche il Chelsea e il Manchester City, che per via delle violazioni del Fair Play Finanziario rischiano grosso nella prossima annata.

Festa finita subito per il Nottingham, confermati i 4 punti

Intanto, in questo momento, così come riportato dal The Athletic, la Premier League ha respinto il ricorso che il Nottingham Forest aveva presentato contro i 4 punti di penalizzazione che gli erano stati inflitti, appunto, per le violazioni del FPF. Questa decisione della commissione indipendente non cambia quindi la classifica del massimo campionato inglese, con una situazione che vede il Nottingham al 17° posto, 3 punti sopra il Luton e 5 sopra con il Burnley con ancora due partite da giocare.

Con quei 4 punti in più la salvezza sarebbe già stata conquistata per il NF, e invece si dovrà lottare almeno per un’altra giornata: perché potrebbero comunque arrivare delle notizie positive pure dagli altri campi. Però la corsa è ancora aperta e non lascia tranquilli nessuno. Vedremo come andrà a finire questa storia, ma la prima cosa ufficiale e che non ci sarà nessun stravolgimento. E di conseguenza nessuna salvezza anticipata.