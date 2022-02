Calciomercato Roma, l’Inter si defila | È derby per il rinforzo

Calciomercato Roma, si infiamma il duello con la Lazio per arrivare al suo ingaggio. Queste le ultime novità.

La campagna acquisti si è conclusa solo dieci giorni fa ma ciò non ha impedito il diffondersi di rumors e indiscrezioni circa il futuro modus operandi di Pinto in vista del calciomercato estivo. Nonostante la stagione sia ancora lunga, questo sembra aver assunto nelle ultime ore una sorta di baluardo di speranza per poter ambire a un futuro glorioso che, nonostante il mister in panchina, è ancora ben lungi dal concretizzarsi.

Le regioni di campo da limare sono plurime, così come i difetti palesati da una rosa che, dopo aver bene iniziato in campionato e in Conference, si è pian piano smarrita senza mai più ritrovare quella continuità che aveva contraddistinto la primissima parte di stagione. La prima battuta di arresto è avvenuta a fine settembre contro il neonato Hellas Verona di Tudor. Dopo quell’acquazzone scaligero, Pellegrini e colleghi hanno a tratti illuso di essersi ripresi, salvo poi imbattersi in nuovi stop che ne hanno impedito un andamento costante.

La speranza dei tifosi è quello di poter assistere dunque ad una guarigione già dalle prossime settimane, per quanto sembri essersi diffuso un grande sentimento di arrendevolezza dopo lo scacco di San Siro in Coppa Italia. Intanto, sottolineando che l’attenzione principale debba continuare ad essere focalizzata su questa parte finale di campionato, sottolineiamo una notizia inerente alle prossime mosse di Pinto.

Calciomercato Roma, sfida alla Lazio per il colpo in Bundes

Questi potrebbe infatti decidere di affondare in modo deciso per un colpo rasentato già la scorsa estate e che avrebbe potuto portare all’ingaggio dell’esterno dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic. Il serbo piaceva anche all‘Inter che si è però tutelata con l’approdo di Gosens e il cui interesse si sarebbe dunque affievolito. Da sottolineare l’ingerenza della Lazio, che aveva fatto dei tentativi in passato che hanno poi portato ad un’incrinatura dei rapporti tra le due società.

Ad approfittarne potrebbe essere proprio la società giallorossa, chiudendo un colpo di circa 8 milioni di euro e per un giocatore che sembra aver catturato l’attenzione di Mou. A riferirlo è InterLive.