Roma, Mourinho lancia il segnale | Futuro da conquistare

L’allenatore della Roma ha ancora la fiducia della società e della maggioranza dei tifosi. Il progetto con il portoghese dura tre anni

Arrivano a undici le sconfitte totali in questa stagione, con l’ultima arrivata contro l’Inter. La partita di Coppa Italia con i nerazzurri è stato l’ultimo insuccesso in ordine cronologico di José Mourinho da quando è sulla panchina della Roma. Lo Special One fino ad ora ha collezionato 12 vittorie in Serie A, 4 in Conference League e una in Coppa Italia. I pareggi, invece, sono tre in campionato e uno nella competizione europea. Un bottino non molto gonfio, ma che non deve portare a criticare il tecnico portoghese.

Mourinho, infatti, ha abbracciato il progetto dei Friedkin che dura almeno tre anni. La società ha intrapreso da poco questo percorso e sembra difficile possa privarsi di una figura importante come quella del portoghese. Con lui c’è anche la maggior parte dei tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra. Dall’altra parte, però, cominciano ad esserci i primi malumori di quei pochi che speravano avrebbero assistito a un altro cammino con l’arrivo dello special One. L’ultimo scivolone contro l’Inter, poi, ha segnato l’eliminazione dalla Coppa Italia che poteva essere uno degli obiettivi.

LEGGI ANCHE: Roma, infortunio Abraham: le ultimissime da Trigoria

Roma Primavera, contro il Genoa presente anche Mourinho

Anche il tecnico, che ieri nel post partita di Inter-Roma ha giurato amore ai giallorossi, non sembra aver voglia di lasciare la città. A dimostrazione di questo, infatti, lo Special One oggi ha assistito alla partita di Primavera tra Roma e Genoa insieme al viceallenatore Simone Foti e al preparatore Nuno Santos. Un gesto che potrebbe essere considerato normale amministrazione per un allenatore, ma che invece potrebbe nascondere una volontà precisa. Mourinho, infatti, come ha portato Felix Afena-Gyan in prima squadra, potrebbe aver visionato altri ragazzi della Primavera con l’obiettivo di utilizzarli in Serie A. Nessuna voglia di arrendersi quindi per lo Special One che sta cercando in tutti i modi di centrare gli ultimi obiettivi rimasti in piedi, mantenendo così alta quella fiducia che non è mai stata in dubbio.