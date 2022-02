Roma, infortunio Abraham: le ultimissime da Trigoria

L’attaccante della Roma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco nel secondo tempo della gara con l’Inter per un fastidio alla gamba

Non solo la sconfitta, ma anche preoccupazione per Tammy Abraham. Ieri la Roma è stata sconfitta dall’Inter che, al San Siro, ha vinto 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Sanchez. Verso la fine della gara, però, a far sobbalzare i tifosi sulla sedia non è stato il risultato, ma la sostituzione dell’attaccante inglese. Il numero 9 della Roma, infatti, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla coscia. Al momento del cambio, infatti, Abraham si è toccato la coscia sinistra facendo pensare a un problema muscolare.

Tifosi in apprensione, quindi, per l’attaccante che non è riuscito a incidere nella gara con l’Inter. A far partire il match subito in salita è stato il gol di Dzeko che, dopo pochi minuti, ha insaccato il cross di Perisic dalla sinistra. Ad un brutto primo tempo, ha risposto una buona seconda parte di gara della Roma che ha provato a rientrare in partita. Alzare i giri però non è servito a nulla e gli sforzi sono stati vanificati al 68′ da Sanchez che, dalla trequarti, ha calciato potente sotto l’incrocio.

Roma, nessun infortunio per Abraham: ci sarà con il Sassuolo

Domenica alle 18 c’è il Sassuolo di Dionisi per la venticinquesima giornata di Serie A. Come riporta Sky Sport, i tifosi della Roma possono stare tranquilli perché Tammy Abraham prenderà parte alla partita. Dagli esami strumentali è emerso come l’attaccante non sia infortunato nonostante la sostituzione di ieri. Molto probabilmente, il numero 9 è riuscito a percepire in anticipo il fastidio alla coscia, agendo prima che potesse diventare troppo tardi. Intanto, domani il Sassuolo è impegnato con la Juventus in Coppa Italia. Per l’occasione Dionisi farà riposare qualche giocatore, come annunciato in conferenza stampa, ma non sarà un grande turnover.