Calciomercato Roma, effetto domino Zaniolo | Doppia opzione per la Juve

Calciomercato Roma, l’intrigo Zaniolo-Juve è ben lungi dall’essere concluso: la doppia opzione con cui i bianconeri proveranno l’assalto.

La sconfitta contro l’Inter è costata cara alla Roma di José Mourinho, che è costretta a dire addio alla possibilità di approdare alle semifinali di Coppa Italia. A dispetto del risultato, quella dei giallorossi non è stata una brutta prova collettiva, rovinata, però, da alcuni errori individuali piuttosto gravi.

Soprattutto dalla cintola in su, è mancata quella cattiveria che lo Special One ha chiesto spesso ai suoi ragazzi, soprattutto in contesti come questi, dove un singolo dettaglio può fare la differenza, e un solo errore è fatale. Abraham si è mosso bene, ma è stato fermato dalla batteria dei centrali di Inzaghi; Zaniolo ha avuto un paio di occasioni, nelle quali avrebbe potuto e dovuto fare di meglio. Proprio l’esterno giallorosso, che anche a San Siro è stato utilizzato da Mourinho nella posizione di seconda punta che il lusitano gli sta ritagliando in questa seconda parte di stagione, continua ad essere al centro di numerose voci di mercato.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus per Zaniolo | E la posizione di De Ligt…

Uno dei club maggiormente attenti all’evolvere della situazione contrattuale di Zaniolo è sicuramente la Juventus, che negli ultimi giorni avrebbe allacciato dei dialoghi con l’agente del calciatore, per tastare il terreno. Entourage che nei prossimi giorni dovrebbe incontrarsi con Tiago Pinto, per fare il punto della situazione e porre basi importanti per il prolungamento del contratto del ragazzo, in scadenza nel 2024. Come ribadito dallo stesso general manager dei giallorossi a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara di San Siro, in casa Roma verranno trattate prima altre questioni, ma il pressing di Cherubini potrebbe stravolgere tutto.

Secondo quanto riferito da “Tuttosport“, i bianconeri potrebbero incamerare i soldi da destinare all’assalto per Zaniolo dalla cessione di De Ligt – per il quale le lusinghe dalla Premier non sono affatto scemate – oppure provare ad intavolare con la Roma uno scambio, proponendo nell’affare quel Weston Mckennie che potrebbe fungere da uomo immagine del nuovo corso dei Friedkin, e che potrebbe stuzzicare lo stesso Mourinho, a cui manca un vero e proprio cursore abile negli inserimenti. Situazione da monitorare con estrema attenzione, anche per l’olandese ex Ajax, almeno per il momento, non sono arrivate offerte concrete. Tuttavia, manca ancora molto all’apertura della sessione estiva di calciomercato…