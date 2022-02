Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: cambia tutto rispetto ad alcune anticipazioni. Le parole di Tiago Pinto stravolgono la situazione

All’inizio della settimana la Gazzetta dello Sport aveva anticipato che oggi ci sarebbe stato un incontro tra Tiago Pinto e Vigorelli, agente di Zaniolo, per iniziare a parlare del rinnovo del calciatore giallorosso. Il problema ovviamente non è tanto sulla durata dell’accordo che scade nel 2024, ma sulla questione economica.

Zaniolo infatti si aspetta un ritocco verso l’alto rispetto ai 2,5 milioni di euro che guadagna adesso. Ma quanto scritto dal quotidiano rosa nei giorni scorsi, è stato completamente ribaltato dalle parole di ieri di Tiago Pinto: il general manager giallorosso infatti, prima della gara contro l’Inter, ha spiegato che questo non è il momento di sedersi a trattare.

Calciomercato Roma, le parole di Pinto su Zaniolo

A precisa domanda il portoghese ha risposto così: “Il suo rinnovo? In questo momento dobbiamo guardare la squadra e non i singoli. Non è tempo di parlare di queste cose“. Cambia tutto insomma rispetto ad alcune previsioni. Non ci sarà nessun incontro e la questione è ancora rimandata. I fatti comunque sono sotto gli occhi di tutti: Zaniolo è contento di giocare nella Roma – l’esultanza contro il Genoa è la prova dello spirito che accompagna il giallorosso – e la società vuole blindarlo. Il tempo insomma c’è, anche se per mettere a tacere tutte le voci di mercato che circolano in questo momento, bisognerebbe sicuramente accelerare.

Non è una questione urgente, ovviamente. Ma servirebbe a dare un segnale anche alla tifoseria giallorossa oltre che a tranquillizzare il calciatore. Che in questo momento – e nessuno può dire il contrario – è preso anche di mira dagli arbitri che alla minima occasione lo ammoniscono. Anche ieri sera è arrivato un giallo fiscalissimo. Ed è quasi diventata la normalità.