I due giocatori sono stati sostituiti durante Inter-Roma e potrebbero saltare la sfida con i neroverdi di questo fine settimana

Gara brutta e con pochi spunti. La Roma esce dal San Siro sconfitta per 2-0, con l’Inter che vince grazie ad una buona prestazione. I nerazzurri sono entrati in campo con un guizzo in più, dimostrato da Dzeko che, dopo pochi minuti, porta in vantaggio i suoi. La rete arriva su un lancio sbagliato di Ibanez che diventa preda della difesa interista. La sfera, poi, arriva a Vidal che lancia Perisic che, dopo aver staccato Karsdorp crossa al bosniaco. Nel secondo tempo c’è stata una piccola reazione della Roma, ma l’Inter è stata brava a resistere. Nel momento migliore degli uomini di Mourinho, è arrivata la mazzata finale con Alexis Sanchez che, al 68′, ha trovato un bel gol calciando sotto l’incrocio.

La Roma esce così dalla competizione, con l’Inter che stacca il pass per la semifinale. Ora ai giallorossi restano campionato e Conference League su cui concentrarsi. Per la coppa europea c’è ancora tempo, però, per pensarci. Nelle prossime settimane, infatti, ci saranno i sedicesimi a cui la Roma non prenderà parte grazie alla qualificazione come prima del girone. Per il campionato invece, nel fine settimana c’è il Sassuolo di Dionisi ad aspettare Abraham e compagni. Per la sfida con i neroverdi, però, Mourinho potrebbe avere qualche grattacapo nato proprio in Inter-Roma.

Inter-Roma, Ibanez e Abraham sostituiti per infortunio: possibili assenze

José Mourinho, infatti, è stato costretto a fare dei cambi durante Inter-Roma. Al 1′ del secondo tempo, il tecnico portoghese è stato costretto a far uscire Roger Ibanez, già non nella forma migliore. Il difensore ha accusato un trauma al ginocchio sinistro. Nel finale di gara, invece, lo Special One ha dovuto fare un’altra sostituzione. A uscire, questa volta, è stato Tammy Abraham per Felix Afena-Gyan. L’attaccante inglese all’89’ ha accusato un problema al retto femorale ed ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Si teme che i due possano essere indisponibili per il Sassuolo di questo fine settimana. Bisognerà attendere ulteriori accertamenti per conoscere le condizioni dei due.

Per il brasiliano si tratta di un trauma al ginocchio sinistro che verrà valutato nei prossimi giorni, mentre l’attaccante inglese si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra. Mou in allarme, dunque, in vista delle prossime sfide