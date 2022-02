Inter-Roma, niente conferenza per Mourinho | Ecco cosa è successo

Non ci sarà l’incontro di rito post partitadopo Inter-Roma, gara di Coppa Italia in cui i nerazzurri hanno vinto 2-0

Il cammino dei giallorossi si interrompe qui in Coppa Italia. Al San Siro Inter-Roma finisce 2-0 con i nerazzurri che staccano il pass per le semifinali. Una buona gara di Dzeko e compagni ha permesso al club di passare il turno con il bosniaco che ha trovato la rete contro la sua ex squadra. A segnare il raddoppio definitivo ci ha pensato Alexis Sanchez che, dopo aver ricevuto palla sulla trequarti ha deciso di calciare violentemente sotto l’incrocio. Non ha potuto farci nulla Rui Patricio che ha provato a fermare la sfera con un grande slancio.

Una gara difficile e molto sofferta per la Roma che esce dalla Coppa Italia. La prestazione, però, è piaciuta all’allenatore portoghese che ha apprezzato gran parte della prestazione. Mourinho avrebbe fatto a meno dei primi cinque minuti di gara, quelli in cui Dzeko ha trovato la rete dell’1-0. Ciò a cui non avrebbe rinunciato, invece, è stato il tributo offertogli dai tifosi dell’Inter. In ricordo del triplete e delle vittorie sulla panchina nerazzurra, i suoi ex supporter hanno intonato cori in suo onore anche se, poi, lo Special One ha giurato amore solo alla Roma.

Inter-Roma, nessun giornalista alla conferenza di Mourinho

Dopo aver parlato ai microfoni di Sport Mediaset, che ha trasmesso in diretta Inter-Roma, Mourinho ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa post partita. A riportarlo è stato proprio Alessio Conti, giornalista dell’emittente televisiva. Nessun incontro di rito con la stampa, quindi, per l’allenatore portoghese che solitamente non organizza conferenze pre partita per le sfide infrasettimanali. Il motivo non è stata una diserzione dell’allenatore. Moiurinho si è presentato in conferenza stampa, ma ad attenderlo non ha trovato giornalisti pronti a fare domande. Intanto, per domani la squadra riposerà in vista degli impegni del fine settimana.