Inter-Roma, frecciata di Mourinho all’arbitro

Il tecnico dei giallorossi ha parlato al termine di Inter-Roma valida per la Coppa Italia con i nerazzurri che hanno vinto 2-0

Triplice fischio al San Siro e giallorossi fuori dalla Coppa Italia. Inter-Roma finisce 2-0 per i nerazzurri che, grazie al successo, strappano il pass per la semifinale. A decretare la sconfitta di Abraham e compagni sono stati Dzeko e Alexis Sanchez. Il bosniaco, grande ex della partita, ha segnato in avvio di gara su assist di Perisic. Un gol che ha fatto male alla Roma che ha accusato il colpo mostrando molta difficoltà a reagire.

I quindici minuti di break tra primo e secondo tempo hanno fatto bene alla Roma che, dopo essere rientrata in campo ha provato ad alzare il ritmo. I nerazzurri sono sembrati più in difficoltà, ma al 68′ ci ha pensato l’attaccante cileno nerazzurro a chiudere il match. L’ex Barcellona e Arsenal, infatti, dopo aver ricevuto palla sulla trequarti, ha calciato sotto l’incrocio battendo un incolpevole Rui Patricio.

Inter-Roma, Mourinho: “Bella partita, di Zaniolo non parlo. Sull’arbitro…”

Cosa è prevalso la parte emozionale o quella calcistica?

“Sono due cose diverse che possono coesistere insieme. Il modo in cui mi hanno accolto qui, il modo in cui il signor Zhang, Marotta e Javier mi hanno accolto, un fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita. La gente è stata super simpatica con me. Questo è il lato emozionale. Posso solo ringraziare e non nascondere che il mio rapporto con i tifosi dell’Inter è eterno. Però, sono venuto qui per vincere, per la mia Roma e per la mia gente: i romanisti.

Sulla partita

Non siamo riusciti a vincere la partita, però se provo a dimenticare i primi 5 minuti della partita, ho visto una buona Roma contro una buona squadra con cui è difficile giocare. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni da gol enormi. Nel secondo tempo la partita andava ogni minuto sempre di più dalla nostra parte. Controllo, buon pressing, recupero palla a centrocampo e buone uscite. Non abbiamo creato buone opportunità perché i difensori dell’Inter sono fortissimi 1 contro 1, ma abbiamo fatto una buona partita. Il secondo gol ovviamente ha cambiato la partita e anche l’arbitro che, secondo me, è stato bravissimo. Ha fatto una partita fino al 2.0 e una dopo. Anche lor possono essere tatticamente bravi“.

Però un giallo te lo ha dato

“Per il suo CV è sicuramente una cosa buona“.

Hai definito la Roma piccola, mentre Pinto ha detto che Zaniolo va difeso.

“Non parlo più“.

Perché?

“Parlare non cambia. È così dall’inizio della stagione e non cambia. Per questo ho detto che l’arbitro è stato bravo. Molti giallo sono stati dati e molti no. Dal 2-0 la partita è stata un’altra. Solo un arbitro di qualità può fare questo e lui è stato di qualità“.

Che regalo ti hanno fatto?

“Lo stadio è stato bellissimo. Ma Roma è casa mia, amo la mia Roma e sono molto triste perché abbiamo perso“.