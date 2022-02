Voti Inter-Roma, arbitro e difesa disastrosi | Migliore a sorpresa

I voti di Asromalive per Inter-Roma, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Giallorossi sconfitti 2-0 al San Siro, Dzeko a segno

Si è da poco conclusa Inter-Roma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sicuramente un evento importante sia per i giallorossi che per José Mourinho in persona. Per la prima volta, il tecnico portoghese è tornato al San Siro da avversario diretto, non avendo mai allenato in Serie A. Alla prima esperienza, il cammino nella coppa si è incrociato con il suo passato, avendo vinto il triplete con i nerazzurri. Proprio in quegli anni l’avversario principale era la Roma, che ora si è affidata a lui per portare avanti il progetto dei Friedkin.

Le due squadre arrivano da un fine settimana piuttosto movimentato. La Roma si presenta alla sfida di Coppa Italia dopo le lunghe proteste per il gol annullato in Roma-Genoa. A far discutere, poi, sono stati anche tutti i giudizi dati su Nicolò Zaniolo, che è stato prontamente difeso dai suoi tifosi. L’Inter, invece, arriva dalla sconfitta nel derby per 2-1. A fare scalpore è stato Lautaro Martinez, protagonista di una lite con Theo Hernandez e multato di 10 mila euro. Tornando alla partita, entrambe le squadre vogliono fare bene.

Voti Inter-Roma, male la difesa | Poche sufficienze

Al San Siro l’Inter vince 2-0 e vola in semifinale. I nerazzurri passano in vantaggio dopo pochi minuti con Dzeko. Nel secondo tempo, poi, ad una timida reazione romanista, che cominciava ad alzare i giri, risponde Alexis Sanchez, che trova il 2-0 con un tiro preciso all’incrocio. Mourinho ha confermato per la partita la formazione usata di recente. Difesa a tre e centrocampo folto in cui però no c’è Lorenzo Pellegrini che, a causa di un fastidio muscolare, parte dalla panchina. Sulle fasce torna Vina, così come Veretout in mezzo al campo, con Karsdorp, Oliveira e Mkhitaryan a completare il reparto. Linea difensiva composta da Mancini, Smalling e Ibanez, mentre l’attacco è affidato a Zaniolo e Abraham. Modulo speculare per Inzaghi che ha recuperato Perisic, in forse fino all’ultimo. Ecco i voti per Inter-Roma di Asromalive.it:

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 4.5, Smalling 4, Ibanez 4 (1’st Kumbulla 6.5); Karsdorp 5, Veretout 4 (25’st Cristante 5), Olveira 5.5 (25’st Pellegrini 5.5), Mkhitaryan 6.5, Vina 4 (31’st El Shaarawy sv); Zaniolo 5, Abraham 6. All. Mourinho 6.

Arbitro: Di Bello 4.