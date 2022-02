Calciomercato Roma, scambio “2 x 1” per Zaniolo | Juve pronta al blitz

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci circa il futuro di Zaniolo, autentico leitmotiv delle discussioni nate negli ultimi dieci giorni.

Il 22 reduce da un doppio infortunio più che grave non ha finora avuto l’impatto che molti si attendevano, riscontrando però sempre grande sostegno da buona parte della piazza giallorossa, consapevole della sua importanza e della necessità di preservare uno dei suoi talenti più puri da un ambiente cinico come quello capitolino.

La doppietta di Bergamo, la grande incisività nel 2T di Roma-Lecce, così come il timbro in quel di Empoli parevano aver contribuito a spegnere i rumors che troppe volte (certo, in alcuni casi anche per le sue infelici uscite social) hanno interessato la sua posizione. Il pareggio senza reti con il Genoa è una ferita ancora aperta, resa ancora più dolorosa dalle critiche fioccate sull’ex Inter per l’atteggiamento maturato nei confronti dell’arbitro Abisso.

Il rischio che il direttore di gara diventi nomen-omen, facendo sprofondare Zaniolo e la squadra tutto è alto, soprattutto alla luce delle distrazioni causate dalle voci di mercato. Su di lui continua ad essere vivido l’interesse della Juventus, tra le società più attive nell’ultima campagna acquisti, divenuta emblema della volontà di Agnelli di porre nuovamente le basi per la costruzione di una “Vecchia Signora” dominante in Italia e, forse, anche in Europa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho tradito | Simeone chiama Mendes

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo: doppia pedina di scambio

L’approdo di Zaniolo rappresenterebbe una saporitissima ciliegina su una torta squisitamente preparata dai bianconeri lo scorso gennaio. Servirà però fare gola anche a Pinto e alla Roma in generale, chiamata nei prossimi mesi a capire che strada seguire con l’elemento sul quale grandi speranze ma altrettante preoccupazioni sono riposte. Giusto, prima di riportare quanto annunciato da Calciomercatonews.com, sottolineare che il contratto del classe ’99 è in scadenza nel 2024 e che, dunque, la società non si trova in una vera e propria situazione emergenziale.

Ciò non toglie che la Juve proverà con insistenza ad arrivare al suo ingaggio e, stando alla fonte suddetta, da Torino potrebbero proporre due elementi per strappare il “Si” ai colletti bianchi dei piani alti di Trigoria. Ci riferiamo all‘inserimento di Rugani e Kean ma occhio anche alla strada del prestito biennale oneroso da 8-10 milioni, con riscatto al primo anno fissato a 25 milioni e a 5 in meno dopo due stagioni.