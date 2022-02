Calciomercato Roma, Mourinho tradito | Simeone chiama Mendes

Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di importanti novità che arrivano dalla Spagna, in particolare sul fronte dell’Atletico Madrid.

Tra affari realizzati, colpi di scena e trattative saltate, la sessione invernale di calciomercato è andata in archivio. Una finestra trasferimenti particolarmente movimentata, quella da poco conclusa, a dispetto delle premesse che la descrivevano come non ricca di grandi stravolgimenti. E se la autentica mattatrice del calciomercato è stata la Juventus, con i due clamorosi colpi di fine mercato che hanno portato a Torino Vlahovic e Zakaria, gli altri club di Serie A non sono rimasti a guardare.

La Roma, dal canto suo, si è mossa con anticipo per piazzare il più rapidamente possibile i due colpi che Mourinho chiedeva con maggiore insistenza. E così il General Manager Tiago Pinto già prima della metà di gennaio è riuscito a far sbarcare nella Capitale Maitland-Niles ed Oliveira. Acquisti importanti, sui quali l’allenatore sta puntando con continuità. Poi il calciomercato giallorosso si è concentrato soprattutto sulle inevitabili uscite degli esuberi.

Calciomercato Roma, occhio a Simeone | Sostituto ideale

Riuscire a trovare una soluzione per quei giocatori che non rientravano nei piani di Mourinho era d’altra parte una delle priorità della sessione. Operazione riuscita quasi completamente: soltanto Santon, il cui contratto scadrà a giugno, e Diawara non sono stati sistemati altrove. Il centrocampista guineano, dopo una serie di rifiuti opposti alle offerte rifiutate, aveva aperto al trasferimento al Valencia. La trattativa non è andata in porto e Diawara è rimasto a Roma, ma tra i due club diversi discorsi sono rimasti aperti. Un arrivederci alla sessione estiva che non riguarda soltanto il numero 42 giallorosso.

Nelle discussioni tra le due dirigenze, infatti, è rientrato anche Gonçalo Guedes, talentuoso esterno offensivo portoghese. Mourinho e Pinto lo stimano e lo ritengono un profilo ideale per la Roma: forte, pronto per grandi palcoscenici e ancora relativamente giovane, visto che ha 25 anni. Un obiettivo sul quale i giallorossi potrebbero tornare in estate, quando però la concorrenza rischia di aumentare parecchio. Secondo la trasmissione tv El Chiringuito, alla lista di pretendenti per Guedes si sarebbe ora iscritto anche l’Atletico Madrid. Simeone avrebbe infatti individuato nel portoghese il profilo ideale per sostituire Carrasco in caso di addio ai Colchoneros.