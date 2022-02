Calciomercato Roma, altro che Juve: “Per Zaniolo si è mosso questo club”

Calciomercato Roma, i dubbi sul possibile addio di Zaniolo permangono: la rivelazione alla CMIT TV che svela dettagli fondamentali.

Si era preso la squadra sulle spalle, e aveva trovato un goal di rara bellezza, oltre che di indicibile importanza: Abisso e Nasca, però, hanno impedito che la corsa sotto alla Sud di Nicolò Zaniolo suggellasse in maniera “epica” una settimana nella quale uno dei calciatori più talentuosi della rosa di Mourinho si è preso le luci della ribalta, anche e soprattutto per gli spifferi extra-campo.

E così, sorvolando almeno per il momento sulla diatriba sorta in seguito alle parole pronunciate dalla Bertolini, non ci resta che analizzare quello che potrebbe essere il futuro del ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Secondo Radiomercato, nei prossimi giorni è atteso un summit tra Pinto e l’agente di Zaniolo, per provare a capire i margini di manovra del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Salvo clamorosi colpi di scena, si tratterà di un incontro esplorativo e non decisivo, ma importante per fare il punto della situazione, e mettersi al “riparo” da eventuali blitz di club in Serie A e in Premier League.

Calciomercato Roma, niente Juventus: “Per Zaniolo si è mosso questo club”

Intervenuto nel corso della diretta su Twitch di CMIT TV, Enrico Camelio ha detto la sua in merito alle squadre interessate a Zaniolo. Si era vociferato di un blitz della Juventus, ma i bianconeri non avrebbero ancora affondato il colpo: “Le probabilità che Zaniolo vada al Tottenham sono pari allo zero per cento. Vigorelli si trova a Milano, non ha incontro la Roma. La Juve ha chiesto informazioni, tuttavia non ha ancora parlato con la Roma. Anche una squadra di Milano ha chiesto informazioni: nel caso in cui arrivassero 50 milioni, la Roma lo venderebbe, ma al momento l’unico club che si è mosso concretamente è il Manchester United, mentre gli altri si sono limitati a chiedere informazioni.”