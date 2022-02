Calciomercato, niente Juve e Roma | Ha già firmato

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, dirigenti e procuratori sono già al lavoro in vista dei trasferimenti estivi.

José Mourinho, lo ha detto più volte in modo chiaro: per tornare ai livelli più alti del calcio internazionale occorre costruire, sessione dopo sessione, una Roma sempre più forte. Il progetto messo a punto da Dan e Ryan Friedkin, e sposato in estate dall’allenatore portoghese, è di quelli ambiziosi. Ma non prevede la costruzione di un instant team, magari messo in piedi con investimenti in stile Psg. Il piano della proprietà giallorossa è diverso e punta a costruire una società solida e una squadra sempre più forte.

Le chiavi del club sono state consegnate proprio al tecnico, che lavorando fianco a fianco con il General Manager Tiago Pinto dovrà trasformare in realtà i piani fin qui solo immaginati dalla famiglia Friedkin. Per questo servirà lo sforzo da parte di tutti: dai giocatori all’allenatore, dai dirigenti alla proprietà. Inevitabile che il supporto economico sia fondamentale per la crescita del club. Un supporto fin qui mai fatto mancare dai patron della Roma.

Calciomercato Roma, blitz e affare in Bundesliga | Ecco il suo futuro

Il resto del lavoro spetta a Pinto, chiamato ad agire sul mercato in modo da rinforzare il più possibile la rosa. Per farlo occorrono tempismo, una vasta rete di relazioni, capacità in sede di trattativa. E così il dirigente portoghese è già al lavoro per preparare la sessione di calciomercato estiva. Una finestra trasferimenti in cui la Roma potrebbe cambiare molto, lasciando partire alcuni dei giocatori attualmente in rosa per sostituirli con altri elementi, più graditi a Mourinho. In questo senso riuscire ad intervenire per tempo sul mercato dei parametri zero, assicurandosi magari qualche giocatore importante senza pagarne il cartellino, rappresenta una opportunità che fa gola a molti club.

Da questo punto di vista uno dei nomi più interessanti nel panorama europeo è quello di Niklas Sule. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e le trattative per il prolungamento sembrano essersi definitivamente arenate. Un giocatore di primissimo livello che, diventando free agent, ha attirato l’attenzione di mezza Europa. Anche la Roma nei mesi scorsi ha osservato la situazione del tedesco, il cui destino sembra però essere ancora in Bundesliga. Secondo il giornalista Christian Falk, infatti, Sule firmerà un nuovo contratto con il Borussia Dortmund.

Nei giorni scorsi il procuratore del ragazzo, Volker Struth, aveva parlato del futuro di Sule, confermando l’addio al Bayern e sottolineando come la decisione sul nuovo club fosse già stata presa. Queste ultime indiscrezioni sembrano chiudere definitivamente il discorso.